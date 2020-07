Vacuna contra el coronavirus: ¿cuándo llega a la Argentina?

La vacuna contra el coronavirus que le ponga fin a la pandemia que azota al mundo es el objetivo central de los científicos. En el mundo hay alrededor de 140 laboratorios que realizan pruebas para conseguir la cura. Algunas vacunas ya fueron probadas en humanos con resultados alentadores. Pero hay cautela en la comunidad científica sobre cuándo estará lista la inyección que termine con el COVID-19. En Argentina, la llegada de la vacuna todavía es una incógnita. Según el funcionario al que se consulte, podría llegar a fin de 2020 o a mediados de 2021.

En Argentina se están realizando varias pruebas por parte de laboratorios internacionales. La experiencia frente a la pandemia hizo que las empresas pusieran el ojo en el país para realizar testeos clínicos y potenciales pruebas de la vacuna en seres humanos. Según el ministro de Salud, Ginés González García, la intención de Argentina es formar parte de los ensayos y que exista "transferencia de tecnología". El funcionario se reunió con la farmacéutica AstraZeneca para conocer el avance de la potencial vacuna AZD1222 contra el coronavirus, desarrollada por la Universidad de Oxford.

En el mundo hay alrededor de 140 laboratorios que se encuentran en fase de prueba de la vacuna contra el COVID-19. Algunas ya fueron probadas en seres humanos con resultados positivos lo que llevó mucho optimismo a la comunidad científica internacional y a los gobiernos de todo el mundo. Otros son más cautos y señalan que el coronavirus seguirá existiendo por muchos años aún con la vacuna.

La vacuna contra el coronavirus en Argentina

El ministro de Salud, Ginés González García, mantuvo reuniones con el laboratorio que produce la vacuna lanzada por la Universidad de Oxford con resultados positivos en seres humanos. El funcionario sostuvo que "es la voluntad de Argentina ser parte de los ensayos clínicos y que haya transferencia de tecnología" y poder garantizar el acceso de la población a la vacuna.

La vacuna fue suministrada a 1.077 voluntarios adultos sanos entre los 18 y 55 años y con una dosis generó un aumento en los anticuerpos contra la proteína espiga del virus COVID-19 en el 95% de los participantes un mes después de la inyección. En todos los voluntarios se observó una respuesta de los linfocitos o células T, que alcanzó su punto máximo el día 14 y se mantuvo dos meses después de la inyección.

"Son varias las firmas con las que estamos hablando, hay muchos proyectos mundiales. Y les pedimos dos cosas: que nos aseguren una cierta prioridad en la provisión de la vacuna cuando esté y también que haya transferencia de tecnología, que la vacuna se pueda desarrollar en nuestro país, porque si no la producción no va a alcanzar", señaló González García. En declaraciones radiales, el funcionario contó que recibió con satisfacción la propuesta de los laboratorios Pzizer y VioNTech para probar la vacuna contra el COVID-19 en el país, pero aclaró que aún no hubo una presentación oficial ante la ANMAT.

"Esperamos que haya más de una presentación en los próximos días", se entusiasmó, y agregó que están en tratativas con varios laboratorios internacionales.

¿La vacuna en 2020 o en 2021?

En el marco de los últimos avances científicos, el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, se mostró optimista con las pruebas clínicas de la vacuna contra el coronavirus y proyectó que las primeras dosis podrían llegar a Argentina durante el invierno de 2021. "Hoy todo el planeta está detrás de la vacuna, estamos hablando de cientos de miles de millones de dosis", dijo en declaraciones a El Destape Radio.

"En agosto Pfzier comienza a probar su vacuna en el país. Esa vacuna ya pasó fase 1 y 2, es segura y no causa daños, a partir de ahora se comenzará a probar con muestras más grandes", afirmó el ministro. Sobre el trabajo científico que se realiza, el funcionario aseguró: "En un escenario sin vacuna, lo que se debe desarrollar son fármacos, cómo está sucediendo ahora con los antivirales, la mayoría están en ensayo clínico". En esa línea, destacó: "No sólo hay que lograr una vacuna y compartir esa patente, sino que, además, deberá haber una cooperación entre todos los actores mundiales".

Por su parte, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, enfatizó en que tiene expectativas "que para fin de año existen varias vacunas disponibles y a un precio razonable”. El funcionario se mostró optimista con los avances en los testeos: “Confío bastante en lo que se está haciendo por la vacuna. Todo el sistema científico está abocado en eso", afirmó.

En tanto, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, desmintió que el distrito tenga en a prueba una vacuna contra el coronavirus como publicaron varios medios de comunicación aunque afirmó que "se está en constantes conversaciones" con los laboratorios que se encuentran en la "fase clínica" de la vacuna contra el COVID-19.