Trump desea "la mejor de las suertes" a Orban en la campaña electoral en Hungría

FOTO DE ARCHIVO. El primer ministro húngaro, Viktor Orban, se reúne con Donald Trump en Palm Beach, Florida, Estados Unidos

‍El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deseó "la mejor de las suertes" al primer ministro húngaro, Viktor ‍Orban, un viejo aliado, ⁠en su campaña electoral, en una carta que Orban publicó el viernes en su página de Facebook.

Los dos líderes se reunieron en la Casa Blanca el 7 de noviembre, donde Trump concedió a Orban una exención de un año de las sanciones estadounidenses sobre la energía rusa, evitando una subida de precios que habría golpeado duramente a ‌la economía de Hungría, según ha dicho ⁠Orban.

En su carta, Trump dijo ⁠que el "audaz liderazgo" de Orban servía de ejemplo para el resto del mundo. Trump también dijo que esperaba "profundizar en la ‍cooperación" en materia de defensa, energía y migración irregular.

"Usted siempre se ha mantenido firme ⁠para defender los principios que ‌hacen de Hungría un lugar tan extraordinario: la fe, la familia y la soberanía", escribió Trump en la carta fechada el 10 de diciembre.

El nacionalista Orban se enfrenta al que podría ser el desafío más ‌duro a ‌sus 16 años de Gobierno por una combinación del estancamiento económico de Hungría, un aumento del coste de la vida y un escándalo de abusos en un centro de menores que han ​impulsado a un rival de la oposición cuyo partido lidera la mayoría de las encuestas.

Las elecciones se celebrarán probablemente en abril.

En noviembre, los dos líderes también discutieron formas de ayuda financiera, aunque Trump desestimó el mes pasado el comentario de Orban de que Washington ya había acordado ampliar la ‍ayuda financiera a Hungría por valor de hasta 20.000 millones de dólares.

Orban dijo el lunes en una rueda de prensa que Hungría no había conseguido el tipo de ayuda financiera que buscaba originalmente de Washington, pero que las ​conversaciones sobre un posible respaldo continuaban.

En su carta, Trump también agradeció a Orban la invitación para visitar Hungría y dijo ​que su equipo "estaría en contacto" sobre su agenda. El lunes, Orban dijo que era probable la visita ⁠de un político estadounidense "de alto rango" antes de las elecciones.

Con información de Reuters