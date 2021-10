Reporte de coronavirus en Argentina: registran 33 muertes y más de mil contagios en un día

El Ministerio de Salud contabilizó 773 internados en terapia intensiva, lo que representa el 37% de las camas ocupadas a nivel nacional.

El Ministerio de Salud de la Nación registró, en las últimas 24 horas, un total de 33 muertos y 1.218 nuevos casos por COVID-19 en la Argentina. Con estas nuevas cifras, se alcanzó el total de 5.275.984 infectados y 115.770 fallecidos desde que se inició la pandemia a principios del año pasado. Actualmente, 18.112 personas se encuentran atravesando la enfermedad y se superaron las 56 millones de personas vacunadas.

Según el reporte diario de la cartera sanitaria que lidera la ministra Carla Vizzotti se contabilizaron 773 internados en terapia intensiva, tanto en el sector público como en el sector privado. Por el otro lado, el 37,0% de las camas se encuentran ocupadas a nivel nacional mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el porcentaje relacionado a las UTI se encuentra en 42,1%.

Las jurisdicciones que más casos confirmaron en las últimas horas son la provincia de Buenos Aires (463), Ciudad de Buenos Aires (197), Córdoba (144), Tucumán (71), Santa Fe (56), Río Negro (44) y Salta (38). Al mismo tiempo, durante la jornada de este miércoles, se conoció que se realizaron 50.291 testeos en el día y llevan contabilizados un total de 24.638.763 pruebas diagnósticas desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado.

Según el Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud de la Nación, se distribuyeron hasta este miércoles por la mañana, un total de 66.209.909 dosis vacunas a lo largo y ancho del territorio. De estas, se aplicaron 56.722.315: 31.824.281 personas recibieron la primera dosis y 24.898.034, ambas. Mientras tanto, con la llegada y posterior distribución de más dosis, se siguen entregando turnos para inocular; aunque, cabe destacar, se remarca que se mantengan los cuidados.

Frente a la Campaña de Vacunación llevada a cabo a lo largo y ancho del país, junto al claro descenso sostenido de contagios, cabe recordar que el Gobierno Nacional anunció nuevas flexibilizaciones y habilitó, durante el pasado martes, nuevos accesos al país desde el exterior con los ya conocidos corredores seguros. Además, se eliminó el cupo diario de ingreso de pasajeras y pasajeros por los aeropuertos internacionales.

Por otro lado, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta confirmó cambios en las medidas contra el COVID entre las que aparecen: no obligatoriedad del tapabocas en espacios abiertos y sin concentración de gente -se mantiene en lugares cerrados-, dejará de regir la capacidad máxima en el transporte público, no es necesario tomar temperatura al ingresar a espacios cerrados y en los recreos, chicos y chicas en las escuelas no deberán cumplir un protocolo.