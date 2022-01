"Me siento muy culpable": la súplica de un antivacunas

El doctor Mario Fitz Maurice dejó en evidencia a un hombre antivacunas que dijo sentirse culpable por su postura, ahora que peligra la vida de un ser querido.

Un médico publicó el pedido desesperado de un hombre antivacunas arrepentido de su postura debido al deterioro en la salud de una familiar que está atravesando un cuadro de coronavirus grave. El mensaje se volvió viral rápidamente en las redes sociales.

El posteo fue realizado por el doctor Mario Fitz Maurice, que trabaja actualmente en el Hospital Rivadavia. “Mi hermana no está evolucionando bien. Los médicos dicen que el oxígeno es muy bajo aún con el respirador y dada vuelta", comienza contándole la persona y luego, admite: "Me siento muy culpable por haberle dicho que no se vacune".

Arrepentido, le consulta al médico: "¿Si le doy ya una vacuna la ayudará? Doctor, no quiero que se muera mi hermana. Fui un boludo, pero necesito que me ayuden por dios".

Reiteradamente, el médico publica las dudas o pedidos de pacientes-siempre de manera anónima- para exponer a las personas antivacunas o a quienes no confían en la ciencia y la medicina. Por ejemplo, en los últimos días mostró el mensaje de una mujer que no sabía si darse la vacuna contra el coronavirus o no debido a que su familia estaba en contra de la misma. "Y así cientos! Dejen de confundir a la gente", pidió Fitz.

Reporte coronavirus en Argentina

El Ministerio de Salud registró en las últimas 24 horas un total de 88.503 nuevos contagios y 317 fallecidos por COVID-19 en la Argentina. Con estas nuevas cifras, el total de confirmados es de 8.130.023 personas y el número de muertes superó las 120 mil desde el inicio de la pandemia. Sigue observándose un decrecimiento de la curva después de varias semanas con más de 110 mil infectados.

En el mismo informe de la actual jornada, la cartera de Salud que lidera Carla Vizzotti reveló que el porcentaje de ocupación de camas se ubica en el 49,0% en todo el país y alcanza el 47,7% de ocupación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), de los porcentajes más altos en el último tiempo. Hay 2.755 personas internadas en todo el país mientras 847.423 se encuentran atravesando la enfermedad actualmente.

A diferencia de lo que ocurría con algunas provincias del país hace ya varias semanas, todas las jurisdicciones se encuentran en alerta epidemiológica con una gran cantidad de contagios registrados. Entre los más destacados aparecen la provincia de Buenos Aires (39.111), Ciudad de Buenos Aires (10.495), Córdoba (8.729), Santa Fe (6.009), Mendoza (2.673), Tucumán (2.211) y Chaco (2.023). Con 140.157 pruebas diagnósticas realizadas, la positividad es del 63,15%, manteniéndose estable.