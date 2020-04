Las tres fake news de presos que difunden los medios macristas para voltear al Gobierno

En medio del debate sobre las prisiones domiciliarias a personas privadas de su libertad y que son pacientes de riesgo en la pandemia de coronavirus, medios hegemónicos como el Grupo Clarín, Grupo América, entre otros, se dedicaron a fomentar una campaña mediática contra el Gobierno nacional al asegurare que se iban a liberar presos de forma deliberada.

Ante esta embestida, el presidente Alberto Fernández tuvo que aclarar cómo es la división de poderes y que en todo caso, la decisión la toma la Justicia, pero que tampoco existía tal liberación masiva de personas privadas de su libertad.

Hace pocos días, el medio TN publicó en su Twitter una noticia de un hombre que “salió de la cárcel por el coronavirus, fue a su casa y mató a su hija de nueve años”. Lo que omitió el noticiero del Grupo Clarín en el título fue que ese hecho ocurrió en Turquía.

"Fue en Turquía" no les entró en el título. Pero queda el periodismo. pic.twitter.com/bUtrUMSuea — Sebastian Fernandez (@rinconet) April 29, 2020

El operador periodístico Jonathan Viale se sumó a la campaña de desinformación y en sus redes sociales contó que en la Ciudad de Buenos Aires “un persona fue detenida por un robo en un local en Yatay y Yerbal (Caballito). Caputurado x Brigada de Sustracción de Automotores. Tenía un papel que dice que salió de Marcos Paz ayer, por el Covid 19”.

A esta persona que muestra Viale no la liberaron por “covid-19”. Es un hombre que no está psicológicamente estable y al que Casación liberó para que intervenga un juez civil de acuerdo a lo que marca la ley de protección de la salud mental. https://t.co/U3jBZhCjox pic.twitter.com/HjNPFCxGNe — Sol Rodriguez Garnica 💚 (@SolRGarnica) April 29, 2020

“Al ser demorado por los efectivos policiales, los increpó y en forma irónica gritaba a viva voz, ‘¡qué me importa que me lleven preso!, ayer salí del penal de Marcos Paz por el Corona Virus, lleváme, igual mañana me voy de nuevo’. Interviene Juzgado Criminal y Correccional 57”, contó el conductor de América.

La noticia fue replicada por varios tuiteros periodistas que buscan generar retuits y corazones en sus cuentas. Lo cierto es que la información es falsa. La periodista especialista en judiciales Sol Rodríguez Garnica lo cruzó a Viale y reveló: “A esta persona no la liberaron por ‘covid-19’. Es un hombre que no está psicológicamente estable y al que Casación liberó para que intervenga un juez civil de acuerdo a lo que marca la ley de protección de la salud mental”.

A estas fakenews que circulan en las redes sociales, se sumó Animales Sueltos, programa que conduce Luis Novaresio, en el cual sumaron a la lista de presos a los que se le concedió la prisión domiciliaria a Gustavo Guillermo Di Matteo, quien fue liberado en octubre del 2019 luego de cumplir su condena y que en cuarentena fue hasta la casa de la ex pareja para asesinarla.

En el mismo minuto que difundieron esa noticia, separaron la nota en dos y mostraron otra que hablaba de un hombre que huyó luego de asesinar a la ex pareja y falleció de un infarto, tras chocar con su auto. Eran la misma noticia.

De esta forma, los medios buscan confundir a la opinión pública, sembrar miedo y rabia contra una decisión de la Justicia que se basa en evitar la superpoblación en las cárceles para evitar los contagios de COVID-19.