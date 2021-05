Fuerte suba de casos por Covid-19: 435 muertes y más de 35 mil contagios en un día

El Ministerio de Salud confirmó que el porcentaje de ocupación de camas está por encima del 75%.

El Gobierno ya analiza acciones fuertes para tratar de frenar la pandemia del COVID-19 en el país. En este marco, el Ministerio de Salud confirmó que se registraron 35.884 nuevos casos y 435 muertes en tan solo 24 horas.

En el mismo informe, la cartera de Salud reveló que hay un porcentaje de ocupación de camas que preocupa al Gobierno Nacional. A nivel AMBA el número es de 76,4% mientras que en todo el territorio ese número pasa a 72,6%. Una de las cifras más altas desde que llegó la pandemia. Al traspasar esos porcentajes a pacientes, se da en total 5.951 internados con COVID-19.

Con respecto a la suba de casos, la Provincia de Buenos Aires sumó 14.709 nuevos infectados, mientras que la Ciudad de Buenos Aires sumó 3.045 por otro lado. Tanto Córdoba, como Santa Fe también registraron nuevos contagios de manera alta. Córdoba tuvo 3.516 en un día, Santa Fe 2.947, Mendoza 1.120 y Entre Ríos -que se sumó a esta lista- tuvo 1.150 infectados.

Más temprano, se conoció que el presidente Alberto Fernández tuvo una comunicación con gobernadores de doce provincias del centro y el sur del país, ante quienes advirtió que el actual es el "peor momento de la pandemia". Por otro lado, aseguró que hay que "controlar más" el cumplimiento de las normas en los distritos, y para la próxima etapa pidió "hacer cumplir el DNU vigente y ver qué más se va a hacer para redoblar esfuerzos para la prevención de contagios y detener la circulación del virus". Este requerimiento fue en línea con lo planteado con el grupo de infectólogos.

En este sentido, el mandatario sostuvo que, actualmente, "es el peor momento de la pandemia" y que el "sistema de salud resistió gracias al gran esfuerzo que se hizo para ponerlo a pleno, pero no se puede dejar crecer más los casos, porque si no, no hay sistema de salud que aguante". Reiteró que "la única manera de mejorar es reducir la circulación" y en ese sentido irá el DNU que se publicará en las próximas horas.

Horacio González fue internado por coronavirus: cuál es su estado de salud

El sociólogo y exdirector de la Biblioteca Nacional Horacio González, de 77 años, fue internado en las últimas horas en un sanatorio porteño tras dar positivo de coronavirus. Así lo informó la institución al destacar a través de un tuit publicado en su cuenta oficial que "acompaña al histórico director Horacio González que atraviesa las instancias del covid".

"Esperando su pronta recuperación, le damos nuestro abrazo y nuestra fuerza a uno de los indispensables, de los que iluminan desde la palabra y el afecto", añadió el mensaje. González, que actualmente está a cargo del departamento de publicaciones de la Biblioteca Nacional y hace unas semanas había sido vacunado con la primera dosis, fue ingresado anoche en el sanatorio Güemes tras dar positivo de coronavirus.