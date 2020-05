Cuarentena en la Ciudad: Horacio Rodríguez Larreta anunció más restricciones

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y parte de su gabinete de ministros anunciaron que en la Ciudad de Buenos Aires se impondrán mayores controles en los accesos, cierre de comercios y restricciones a la movilidad.

En una conferencia de prensa, Larreta aseguró que se "está llegando el pico de contagios" y mostró su preocupación porque la Ciudad lleva "dos semanas seguidas de un aumento sostenido en la cantidad de contagios".

En este sentido se incrementarán a partir del martes los controles en los 36 accesos habilitados desde la Provincia de Buenos Aires y se restringirá el acceso sólo a trabajadores esenciales. Para eso se destinarán 430 agentes de tránsito y 250 policías.

Las mismas medidas serán tomadas sobre el transporte público, con controles en las principales estaciones. Además se mantendrán cerradas 11 de las 42 estaciones ferroviarias de la Ciudad: Rivadavia, Lisandro de la Torre, 3 de Febrero, Colegiales, Coghlan, Drago, Pueyrredón (Tren Mitre, ramales Tigre, Suárez y Mitre); Hipólito Yrigoyen (Tren Roca); Villa Luro, Floresta (Tren Sarmiento); Presidente Illia (Tren Belgrano Sur).

Asimismo se solicitará el reempadronamiento del personal esencial, ya que los permisos previos caducarán el próximo 29 de mayo. Para conseguir una nueva habilitación se debe ingresar a la app Cuidar o a la web https://www.argentina.gob.ar/circular.

Por otra parte, para evitar la concentración de personas, el gobierno porteño definió que los comercios no esenciales ubicados en las zona más transitadas no podrán abrir sus puertas, mientras que sí continuarán funcionando los de cercanía. Según los cálculos oficiales, esas áreas representan el 80% de la aglomeración de gente en la Ciudad, como Once, Av. Avellaneda o la zona de Scalabrini Ortiz y Córdoba.

Además, sobre los barrios vulnerables y las villas, Larreta subrayó que se "triplican las postas de prevención comunitaria para identificar rápidamente las personas con fiebre y derivarlas al sistema de salud". "Pasamos de 15 a 50 en las entradas y salidas de los barrios. Esta semana estamos poniendo en funcionamiento el mayor centro de Aislamiento de la Ciudad, en Costa Salguero, con una capacidad de 700 camas", indicó.

Por último, aclaró que se mantienen las salidas recreativas de padres con chicos y chicas los fines de semana para el esparcimiento.