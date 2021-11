Coronavirus en Argentina: en dos semanas aumentaron un 50% los casos

En 14 días las cifras aumentaron más de la mitad. No obstante, no hubo un crecimiento en la cantidad de camas ocupadas en todo el país.

En las últimas semanas hubo un fuerte crecimiento en la cantidad de casos en el país. Por segundo día consecutivo, Argentina registró más de dos mil contagios por COVID-19 y, de esta forma, se volvió a ver una pequeña suba de la curva en el territorio nacional.

En el parte del Ministerio de Salud de este jueves 25 de noviembre se confirmó que hubo 2.260 nuevos contagios mientras que, hace 14 días, las cifras eran de 1.460 en tan solo 24 horas. De esta forma, se observó que hubo un crecimiento del 50% en cuanto a la cantidad de casos en todo el país y, de esta forma, se suma al avance del COVID-19 en diferentes partes del mundo. No obstante, a diferencia de lo que ocurre en otros países lo que no se modificó fue la cantidad de camas ocupadas en casi todo el país.

Durante las dos últimas semanas, la cantidad de camas ocupadas rozó el 40% en el AMBA y, de esta forma, siempre se mantuvo en el mismo rango. En este sentido, el ministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak, vaticinó este jueves que en el verano próximo podría haber algún tipo de rebrote de coronavirus, por lo que recomendó "continuar usando el barbijo" en los espacios cerrados o con mucha concentración de personas, y sostuvo que debería haber "un debate social" respecto de restringir la circulación de las personas no vacunadas contra el virus.



"En el verano podríamos tener algún tipo de rebrote pero no creo que nos lleve a tomar restricciones, no quiero decir nada con certeza porque en la pandemia las cosas van cambiando", afirmó Kreplak quien destacó que "puede haber una ola (de contagios), sobre todo porque empieza a hacer mucho calor, hay aire acondicionado en lugares cerrados por lo que hay que ser muy cuidadosos, seguir usando el barbijo y mantener la ventilación en lugares cerrados".

Con respecto a la restricción de la vacunación de personas no vacunadas, el funcionario de la Provincia aseguró que "es una discusión que debemos darnos" respecto de la posibilidad de restringir la circulación de personas no vacunadas, tal como ocurre en otros países. "Es una discusión que debemos darnos, no solo sanitaria, sino que debe atravesar a la sociedad en general y yo lo haría ahora para llegar preparados (ante la posibilidad de otro ola) y creo que la discusión es si se pone o no en riesgo a los demás", sostuvo el ministro en declaraciones por radio Continental. En ese sentido, Kreplak comentó que "en el mundo hay experiencias donde no se puede ir a trabajar, no se puede ir a estudiar, al cine, al teatro o a espectáculos deportivos si no se está vacunado".