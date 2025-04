Juicio por la muerte de bebés en Córdoba: la enfermera acusada buscó desligarse de los asesinatos

El juicio por la muerte de cinco bebés y el presunto intento de homicidio de otros ocho recién nacidos en el Hospital Neonatal de Córdoba entró esta semana en su etapa final con la segunda declaración de la principal acusada, la enfermera Brenda Agüero (29). En una declaración que duró menos de 20 minutos y que no tuvo lugar a preguntas, la mujer se desligó de toda responsabilidad y reiteró que es inocente. "No sé de qué otra forma decirlo, me están acusando de algo que yo no hice, jamás se me hubiera pasado por la mente, jamás le hice daño a una persona, mucho menos a un bebé", aseguró Agüero, pese a que todas las pruebas apuntan a que es la responsable del dolor de muchas familias.

La Cámara 7a del Crimen busca esclarecer responsabilidades de lo ocurrido entre el 18 de marzo y el 6 de junio del 2022. Agüero se encuentra detenida bajo prisión preventiva desde el 19 de agosto de 2022 pasado y fue imputada por el delito de “homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado". Dos meses más tarde, la Justicia confirmó que la detenida había buscado en Google cómo dosificar potasio e insulina en chicos recién nacidos.

Según la acusación del fiscal Raúl Garzón, la enfermera era la única que estuvo en condiciones de aplicar las inyecciones de potasio. Para esto aseguran que lo hizo cuando los bebés estaban en la sala de recuperación y no de parto, ya que hay menos gente y más posibilidades de evitar ser descubierta.

En el marco del proceso judicial, la enfermera amplió su testimonio este martes y volvió a manifestar que "no tuvo nada que ver" con los múltiples crímenes cometidos en el centro de salud. "Llevo casi tres años en este contexto, detenida, lo digo y no lo puedo creer, por algo que no cometí, por hechos que no hice", aseguró. En ese sentido, siguió su argumentación desligándose completamente de la causa: "Realmente no sé qué pasó en el Neonatal ni me corresponde saberlo. Yo comprendo el dolor de las madres, pero yo no fui, me están acusando de homicidio y de intento de homicidio, yo no fui, jamás le hice daño a un bebé", dijo.

De manera insólita, criticó las declaraciones durante las audiencias de las mamás de los bebés que fallecieron y de los que sobrevivieron. "En el juicio han cuestionado todo lo que hago, desde si estoy seria, que no me importa nada, si no miro no soy empática, cuestionan mi sonrisa, el hecho de que no entiendo la magnitud de lo que está pasando, eso no es así, sé muy bien a lo que me estoy enfrentando y es incómodo estar sentada y no poner aclarar cada vez que dicen algo. A mí me mataron en vida, sea cual sea la decisión, si tengo la suerte o la bendición de salir, afuera tengo una vida arruinada", afirmó.

En otro tramo de su monólogo, explicó por qué sonríe tan seguido durante las audiencias, gestos que desde las querellas tomaron como “cínicos”. “A la sonrisa yo solamente la hago porque viene mi mamá. Lo único que hago es sonreírle a ella para que sepa que estoy bien, ella para mí es todo”, argumentó. Desde el medio Perfil de Córdoba habían destacado la relación que la enfermera tiene con su madre: “Posee un gran apego con la madre, exagerado, fuera de lo común, y no se distinguen el rol de una y el de la otra”, argumentaron.

Juicio en Córdoba por la muerte de bebés: el escalofriante perfil psicológico de la enfermera Agüero

Otra de las cuestiones que se mencionó durante la jornada está relacionada con unas imágenes dadas a conocer en el juicio: "Hay una situación en particular en la que me sentí muy vulnerada, humillada, cuando expusieron fotos que no sé qué relación tienen con la causa. Las tomé cuando empecé con una nutricionista y ella me recomendó que una vez por mes nos tomemos fotos de abdomen, panza y cuello, por eso tenía esas fotos".

Se realizaron a Agüero cuatro entrevistas semiestructuradas y tres con técnicas de exploración psicológica. A su vez, se buscó información sobre el perfil de la imputada con vecinos de su barrio y excompañeros de trabajo. Los peritos oficiales y de parte expusieron el perfil psicológico de la mujer. Los análisis fueron llevados a cabo en octubre de 2022, y en enero de este año el informe se amplió tras su primera declaración frente al Tribunal. Los expertos manifestaron que, pese a la cercanía de Brenda con las familias en el hospital, fue “nula la conexión con las víctimas”, ya que en ningún momento las mencionó.

Las escalofriantes pruebas que se presentaron en el juicio son cerca de 13 fotografías incautadas del celular de Agüero: dichas imágenes son de animales tratados como bebés, menores internados y hasta fotos de ella mostrando el vientre. En ese marco, los peritos oficiales Sebastián Nigro, Verónica Martínez Goyena y Matías Ambrosio manifestaron que la enfermera Agüero presenta una “falta de empatía hacia el sufrimiento ajeno”, y que tiene características de una personalidad "narcisista y psicopática".

En el proceso hay otros diez acusados que son exfuncionarios y profesionales, imputados por delitos como encubrimiento, falsedad ideológica y falsificación de documento público. Se espera que en las próximas audiencias también den testimonio los otros acusados en el juicio, entre los que se encuentran exfuncionarios del Ministerio de Salud de Córdoba y empleados y autoridades que trabajaron en el Hospital Neonatal. Luego de la última palabra de los acusados, los jurados ingresarán a la deliberación y de ese cónclave saldrá el veredicto, que se conocerá el 2 de junio.