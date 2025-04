El debate por jurados en el marco del juicio que investiga las muertes y ataques seriales a 13 recién nacidos en el Hospital Neonatal de la ciudad de Córdoba está por llegar a su fin. Este lunes 14 de abril, dieron su testimonio ante el Tribunal, diversos ex funcionarios provinciales y médicos de la institución. La Cámara Séptima del Crimen de la Capital provincial comunicó a todas las partes que el juicio culminará el próximo 2 de junio, fecha en la que se conocerá el veredicto para los 11 imputados en la brutal causa.

En pocos meses, cinco niños fallecieron y otros ocho lograron sobrevivir dentro del establecimiento. Frente a ello, la Cámara 7a del Crimen busca esclarecer responsabilidades de lo ocurrido entre el 18 de marzo y el 6 de junio del 2022. La principal acusada es la enfermera Brenda Agüero, que se encuentra detenida bajo prisión preventiva desde el 19 de agosto de 2022 pasado y fue imputada por el delito de “homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado". Dos meses más tarde, la Justicia confirmó que la detenida había buscado en Google cómo dosificar potasio e insulina en chicos recién nacidos.

El proceso judicial sigue avanzando. Este lunes, Carlos Cánovas, quien era subsecretario de Salud durante la gestión del exministro Diego Cardozo, y su entonces secretario privado, Juan Alegre, tomaron la palabra frente a los magistrados. El primero fue quien generó una mayor controversia entre las partes. Alegre explicó que el entonces ministro de Salud se enteró el 7 de junio de 2022 de las dos muertes y de algunas inconsistencias en el hospital Neonatal.

Su relato saltó al 11 de agosto de ese mismo año, día en que la noticia de las muertes de bebés en el Neonatal comenzó a ser difundida por diversos medios periodísticos. “Cuando se hace público el caso, teníamos agendada una reunión en el Instituto Oulton, por una aparatología nueva. La jefa de Prensa del Ministerio de Salud nos llama y nos dice que volvamos al ministerio porque estaban pasando algunas cosas por la radio”, recordó.

Alegre contó que al llegar a su oficina, Cardozo le preguntó a Carvajal qué había pasado. Según el testigo, el entonces secretario de Salud le habría dicho: “Nos ganaron de mano”. A su vez, planteó que ese día se organizó una rueda de prensa, entre las 16 y las 17, en la Sala de Situación del Ministerio. Consultado sobre si fue asesorado sobre lo que tenía que informar en esa conferencia de prensa, dijo: “Sí, antes de la rueda de prensa, se acercó (Marcela) Yanover y le presentó una planilla. Una fichita que tenía contenía a todos los casos”.

El fiscal Sergio Ruiz Moreno consultó si Cardozo tenía comunicación fluida con Carvajal. Si era posible que el entonces ministro se enterara recién el 11 de agosto que eran 13 los casos en el hospital. Seguido de ello, pidió correrle antecedentes por falso testimonio. “Tengo mucho para contraponer a la veracidad de lo que el testigo está diciendo. No le creo”, manifestó el representante del Ministerio Público Fiscal.

La principal acusada es la enfermera Brenda Agüero, quien está imputada por homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado.

Juicio por el asesinato de bebés en Córdoba: llega a su fin el debate por jurados

Cánovas explicó que el 7 de junio de 2022 se enteró de dos muertes e irregularidades en el Neonatal. Contó que Cardozo le había dado la orden al entonces secretario de Salud Pablo Carvajal, para que iniciara una investigación administrativa en el hospital para saber qué pasaba y que además dio la orden de realizar la denuncia ante la Justicia “por tratarse de muertes de etiología dudosa”.

El exfuncionario informó que, a partir de esa fecha, designaron a dos profesionales para que realizaran la investigación administrativa: Marcela Yanover, quien era directora de Maternidad e Infancia, y Genoveva Ávila, jefa de la División Enfermería. En ese marco agregó que, entre 15 y 20 días después de esa fecha, tuvo una reunión donde se presentaron los resultados de la investigación administrativa realizada por Ávila y Yanover. En esa reunión estuvieron Carvajal, Federico Robledo y Mariana Figueroa, quien se desempeñaba en el área de Legales del Ministerio.

Además, remarcó que ese día se presentaron casos anteriores al 7 de junio y que el primer paciente que había llamado la atención se remontaba al 18 de marzo. Entre las distintas hipótesis que explicarían la mala evolución de esos casos, se habló de: posibles eventos farmacológicos, picaduras de insectos, se comunicó sobre el recambio de vitamina K y también se habló de “un posible factor humano”. “Ahí sale el nombre de Brenda Agüero como la que participaba en todas las acciones; avisaba antes de que sucedieran los casos”, indicó. Cuando ante la sospecha se habló de separar a esa persona remarcó que, por sugerencia de Figueroa, se tomó esa decisión con 28 agentes de salud. “En ese momento no se podía separar sólo a una persona, porque no se podía incriminar a nadie”, agregó.

En la jornada de este martes, Figueroa, abogada que trabajaba en el área de Legales del Ministerio de Salud, como directora de Jurisdicción, aclaró que estaba como suplente en ese lugar, ya que trabaja en realidad en la Municipalidad de Córdoba. A su vez, aseguró que no estuvo en la reunión que ocurrió el 7 de junio con el ministro Cardozo y que recién el 28 de ese mismo mes, le plantearon una consulta por “un caso sobre irregularidades en la atención a madres sanas y sus bebés”. De esta manera, negó haber aconsejado separar un lote de trabajadores, porque su función “no era fijar una estrategia, sino asesorar en lo legal”.

La mujer fue interrogada por aspectos puntuales del trámite que se siguió en la investigación administrativa y los distintos movimientos internos que se hicieron en el propio Ministerio, primero a cargo del ex subdirector administrativo Alejandro Escudero Salama; y luego por el ex secretario de Coordinación, Alejandro Gauto. En ese marco, señaló que nunca llegó una nota de la exdirectora del hospital, Liliana Asís, notificando lo que ocurría. Mientras que, por otro lado, dijo que recibió un informe preliminar de lo que había ocurrido de la exdirectora Yanover y con ese preliminar, desarrolló un esqueleto de lo que se debería hacer y se lo envió al ex secretario de Salud Carvajal.

Ese “esqueleto” contenía ya la línea de tiempo de los 13 eventos, confirmó ante una pregunta del querellante Carlos Nayi. En ese sentido, sostuvo que Carvajal debía hacer la denuncia en forma inmediata a la presentación de este informe preliminar. “La investigación tiene que descartar cuestiones en un análisis causa raíz, pero si no hallan una causa, se tiene que denunciar”, consideró. Figueroa reiteró que, “en ningún momento, apareció el nombre de Brenda Agüero ni el de ningún sospechoso”.