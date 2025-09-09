Caso Matías Chirino: la sorpresiva muerte del padre del soldado asesinado en un ritual de iniciación

Luego de haber estado casi un mes internado debido a graves heridas que sufrió durante un accidente de tránsito, murió el papá de Matías Chirino, el joven soldado de 22 años que perdió la vida durante un "rito de iniciación" en el Ejército Argentino hace tres años.

Ezequiel Chirino (55) había sido víctima de un choque múltiple ocurrido el pasado 11 de agosto sobre la Ruta Nacional 8. Los servicios de emergencia lo derivaron a un centro de salud de Río Cuarto, provincia de Córdoba, pero su estado se agravó progresivamente hasta el deceso en las horas del lunes, según informó el medio La Voz.

El caso de Matías Chirino

Matías murió violentamente por una “broncoaspiración por alimentos”, luego vomitar en estado de inconsciencia y encontrándose acostado. El repudiable hecho tuvo lugar en el interior del Casino de Oficiales del Grupo de Artillería de Monte 3, ubicado sobre el kilómetro 10 de la Ruta 117 de la localidad correntina de Paso de los Libres, el 19 de junio de 2022, durante una especie de rito desarrollado entre las 00:30 y las 6:30, según consta en el expediente.

En la investigación, orientada por el fiscal federal Fabián Martínez, se determinó que los subtenientes Chirino, Manuel Chaile y Rufino Ezequiel Meza debían presentarse y comenzar a prestar funciones, por orden del segundo jefe de la Unidad, a las 7:30 del día 20 de junio de 2022, pero finalmente por instrucción del Subteniente Facundo Luis Acosta, debieron arribar antes de lo previsto, a las 20:15 horas del día 18 de junio de 2022.

Entre el horario de ingreso y las 00:30 horas del día 19 de junio de 2022, se constató que en el interior del quincho de oficiales y sus inmediaciones, en el marco del "bautismo", los acusados ahora procesados “prevaliéndose de la autoridad que tenían (…), en desprecio a la integridad física y moral de sus camaradas Matías Ezequiel Chirino, Jorge Manuel Chaile y Rufino Ezequiel Meza le impartieron órdenes arbitrarias y maltratos”, dice el expediente.

Asimismo, detalla que los maltratos consistieron en “obligarlos a ejecutar diferentes tareas denigrantes, como ordenándoles previamente al arribo al cuartel que debían organizar una cena para ellos y durante la noche, debieron comprar diferentes bebidas alcohólicas y gaseosa, cigarrillos y comida a pedido de los sindicados”. Y que “luego y con el estómago vacío, los conminaron a beber alcohol en exceso, extendiéndoles sus copas, una de ella conteniendo vino con abundante sal, bajo la orden 'tome, tome' provocando que perdieran el conocimiento”.

También los obligaron a ponerse ropa de verano y sumergirse en la pileta, en medio de temperaturas de entre 4 y 2 grados; los obligaron a comer fideos hervidos con las manos; debieron comprar, cocinar y servirles. Fueron perdiendo el conocimiento, poco a poco, por la intoxicación alcohólica y demás circunstancias de maltratos y fueron dejados, sin asistencia, sobre colchones en el piso sin calefacción. Según la autopsia realizada a Chirino, se registró 1,45 gramos de alcohol por litro de sangre en su organismo.

La medida de Casación, en suspenso

En noviembre de 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes traicionó la memoria del soldado cuando condenó a sólo 8 años de prisión a seis militares por el delito de “abandono de persona seguido de muerte y abuso de autoridad" y absolvió a otros tres, a pesar de que el Fiscal General, Carlos Schaefer y la querella solicitaron más de 20 años por lo ocurrido en el marco de la brutalidad del suceso.

Los capitanes Rubén Darío Ruiz, Hugo Martínez Tárraga Reclus y Claudio Andrés Luna, el teniente Exequiel Emanuel Aguilar, el teniente primero Darío Emanuel Martínez y el subteniente Luis Facundo Acosta fueron condenados a la pena ocho años por ser coautores del delito de “abandono de persona en concurso ideal con abuso de autoridad” respecto de Matías Chirino, concursando con el delito de abuso de autoridad en relación con Chaile y Meza -quienes también estaban a punto de iniciar su carrera militar y fueron maltratados en el rito, pero lograron sobrevivir-.

Por su parte, el subteniente Gerardo Sebastián Bautista, la subteniente Claudia Daniela Cayata y el teniente Franco Damián Grupico fueron absueltos de todos los hechos; mientras que se ordenó la inmediata liberación de Bautista. Ninguno de los nueve imputados fue condenado por “homicidio”, la calificación con la que la causa llegó al juicio desde la Cámara Federal correntina.

El abogado de la familia, Claudio Orosz, calificó como “pelea titánica” a todo el proceso penal que tuvo un desenlace vergonzoso y más que polémico en perjuicio de la familia Chirino. Más allá de esto, la familia recibió ayuda de diversas instituciones, entre las que figura el propio Ejército argentino, a través del interés de un único general. “El Ejército para mí es una institución con discursos que, esencialmente, siempre tienden a encontrar enemigos internos en el pueblo argentino. Pero hay un general, en particular, que se portó muy bien con la familia de Matías. Es de Córdoba, más allá de estar en distintos lugares del país, y visita a la familia Chirino en cada oportunidad. Él sí ayudó a la familia”, contó.

Luego de la violencia ejercida sobre el propio Matías, esta vez por parte del Poder Judicial, intervino la Cámara Federal de Casación Penal, aceptó el recurso de queja presentado por las partes y podría revisar el polémico fallo. “Seguimos luchando por Justicia”, había dicho su papá en diálogo con El Destape.

La audiencia está programada para el próximo miércoles 17 de septiembre, fecha en la que las condenas por el grave caso volvería a ser analizado en la búsqueda de una resolución justa para la víctima y su familia.