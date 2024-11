Caso Chirino: en un polémico fallo, seis militares fueron condenados a 8 años de prisión

Matías Chirino perdió la vida durante un ritual de iniciación en 2022.

A más de dos años del homicidio de Matías Chirino, joven soldado que perdió la vida durante un "rito de iniciación" en el Ejército Argentino, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes -integrado por Víctor Alonso, Fermí Ceroleni y Juan Manuel Iglesias- condenó a sólo 8 años de prisión a seis (6) militares por abandono de persona y abuso de autoridad. La fiscalía y la querella habían solicitado más de 20 años por el hecho. Chirino perdió la vida a los 22 años, en el Grupo de Artillería de Monte 3 ubicado en Paso de los Libres, provincia de Corrientes.

Los capitanes Rubén Darío Ruiz, Hugo Martínez Tárraga Reclus y Claudio Andrés Luna, el teniente Exequiel Emanuel Aguilar, el teniente primero Darío Emanuel Martínez y el subteniente Luis Facundo Acosta fueron condenados a la pena ocho años por ser coautores del delito de "abandono de persona en concurso ideal con abuso de autoridad" respecto de Matías Chirino, concursando con el delito de abuso de autoridad en relación a Jorge Manuel Chaile y Rufino Ezequiel Meza -quienes también fueron maltratados en el rito-.

Por su parte, el subteniente Gerardo Sebastián Bautista, la subteniente Claudia Daniela Cayata y el teniente Franco Damián Grupico fueron absueltos de todos los hechos; mientras que se ordenó la inmediata liberación de Bautista. Cabe remarcar que ninguno de los 9 imputados fue condenado por "homicidio", la calificación que llegó al juicio.

A fines de octubre pasado, la fiscalía y la querella solicitaron condenas de entre 20 y 21 años –respectivamente– para los coautores del delito -nueve militares acusados directamente por el brutal crimen- mientras que para aquellos considerados "partícipes necesarios", una pena de 9 años. "Fue salvaje y bestial lo que tuvo que soportar, por eso pedimos 21 años de pena", explicó el abogado querellante Claudio Orosz.

Últimas palabras de los acusados

"Dar mis más sinceras condolencias para la familia de Matías Chirino. No hay consuelo, desde que me enteré tengo una angustia que me va a acompañar toda la vida", dijo en sus últimas palabras Luna. Mientras que Martínez Tárraga Reclus dio su pésame, aseguró querer "justicia" y "saber la verdad". Y aclaró: "No soy ningún asesino, soy totalmente inocente de los cargos que se me imputan".

Por su parte, Ruiz también dijo ser inocente y que "nunca le falté el respeto a nadie, siempre caminé por la senda de lo debido". Los acusados restantes decidieron no utilizar sus últimas palabras. Martínez dio sus condolencias y marcó que "jamás creyó que iba a suceder" lo que ocurrió con Matías.

Los señalados como "partícipes necesarios", los ex militares Claudia Daniela Cayata y Franco Damián Grupico, fueron absueltos. "Nadie buscó esto. Por lo que fue visto en este debate, fue probado mi inocente. Hice todo lo posible para salvar la vida de Matías, para que nada de esto sucediera", dijo Grupico. Mientras que Cayata aseguró no haber visto nada y no tener nada que ver con el hecho.

El caso Chirino

El hecho tuvo lugar en el interior del Casino de Oficiales del Grupo de Artillería de Monte 3, ubicado sobre el kilómetro 10 de la Ruta 117 de la localidad correntina de Paso de los Libres, el 19 de junio de 2022, durante un ritual de iniciación desarrollado entre las 00:30 y las 6:30, según consta en el expediente. En la investigación, orientada por el fiscal federal Fabián Martínez, se pudo determinar que los subtenientes Chirino, Chaile y Meza, debían presentarse y comenzar a prestar funciones, por orden del segundo jefe de la Unidad, a las 7:30 del día 20 de junio de 2022, pero finalmente por instrucción del Subteniente Facundo Luis Acosta, debieron arribar antes de lo previsto, a las 20:15 horas del día 18 de junio de 2022.

Entre el horario de ingreso y las 00:30 horas del día 19 de junio de 2022, se constató que en el interior del quincho de oficiales y sus inmediaciones, en el marco del "bautismo", los acusados ahora procesados “prevaliéndose de la autoridad que tenían (…), en desprecio a la integridad física y moral de sus camaradas Matías Ezequiel Chirino, Jorge Manuel Chaile y Rufino Ezequiel Meza le impartieron órdenes arbitrarias y maltratos”, dice el expediente.

Asimismo detalla que los maltratos consistieron en “obligarlos a ejecutar diferentes tareas denigrantes, como ordenándoles previamente al arribo al cuartel que debían organizar una cena para ellos y durante la noche, debieron comprar diferentes bebidas alcohólicas y gaseosa, cigarrillos y comida a pedido de los sindicados”. Y que “luego y con el estómago vacío, los conminaron a beber alcohol en exceso, extendiéndoles sus copas, una de ella conteniendo vino con abundante sal, bajo la orden 'tome, tome' provocando que perdieran el conocimiento”.

Matías Chirino, durante sus primeros días en el Ejército.

También los obligaron a ponerse ropa de verano y se sumergieran en la pileta, en medio de temperaturas de entre 4 y 2 grados; los obligaron a comer fideos hervidos con las manos; debieron comprar, cocinar y servirles. Fueron perdiendo el conocimiento, poco a poco, por la intoxicación alcohólica y demás circunstancias de maltratos y fueron dejados, sin asistencia, sobre colchones en el piso sin calefacción.

Según la autopsia realizada a Chirino, murió por broncoaspiración tras vomitar en estado de inconsciencia y estando acostado, mientras que se registró 1,45 gramos de alcohol por litro de sangre, indica la resolución.