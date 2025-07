A más de cuatro meses de la desaparición de Lian, el padre del nene volvió a reclamar que se reactive la búsqueda: "Respuesta"

A poco más de cuatro meses de la desaparición de Lian Gael Flores Soraide, familiares de víctimas de siniestros viales y hechos violentos se movilizaron este miércoles frente a los Tribunales de Villa María. Esta marcha contó con la presencia de Elías Flores, el padre del niño de tres años visto por última vez en un cortadero de ladrillos en las afueras de Ballesteros Sud, provincia de Córdoba.

El sábado 22 de febrero, Lian salió a jugar al patio de su casa y nunca más regresó. La vida de Elías y Plácida, madre del menor, cambió de manera rotunda: la causa judicial no registra avances concretos y el paradero del niño sigue siendo una incógnita. En el proceso se realizaron excavaciones, remoción de montículos de tierra y hasta inspección de hornos de ladrillo con perros rastreadores y georradares. Pese al vasto operativo inicial con Policía, Gendarmería, Ejército, drones y la participación de cinco fiscales, incluyendo dos especializados en Trata, no se lograron hallazgos en la “zona cero”.

Esta nueva movilización fue organizada por el grupo “Gritalo por mí”, que agrupa a familiares y allegados de causas de diverso tipo, que aún esperan resolución judicial. Si bien el caso de la desaparición de Lian se tramita en los tribunales de la ciudad de Bell Ville, Elías se sumó a la convocatoria en Villa María para reiterar su desesperado pedido: "Hasta ahora, nada se sabe de mi hijo, por eso estamos aquí, pidiendo que se haga justicia; queremos que aparezca. Nos nos dan respuesta, pasaron mas de cuatro meses y estamos desesperados”, dijo el hombre, desconsolado.

El papá de Lian señaló que "un niño no puede desaparecer así nomás". "Es un campo y solamente vivimos ahí 20 o 25 personas. Ingresaron dos vehículos, nada más. Y de eso no pueden sacar ni un dato. Nos llama la atención que no se pueda saber nada”, agregó a continuación en declaraciones para medios locales.

En ese sentido, dijo que la familia no recibió respuestas de la Justicia: “Nos dijeron que nos van a aplicar un detector de mentiras a todos los declarantes que han dado testimonio, para ver si de ahí puede salir algo; eso estamos esperando”, afirmó.

Caso Lian: los investigadores analizarán pruebas con Inteligencia Artificial

Hace poco más de un mes, el abogado del caso de Lian Flores, Darío Baggini, confirmó que la causa aún no presenta avances concretos, pero aseguró que incorporarán a "dos expertos en inteligencia artificial para profundizar el análisis del caso".

El letrado manifestó que "el equipo investigador continúa trabajando sobre los más de 50 celulares secuestrados, los registros de cámaras de seguridad y la triangulación de antenas". Además, explicó que ofreció al juzgado federal la incorporación de dos consultores técnicos especializados en inteligencia artificial, una figura que no está contemplada en el Código Procesal Penal de la Nación, pero que fue aceptada por el juez a su pedido.

"Son dos de los mejores especialistas en inteligencia artificial de Latinoamérica", destacó el abogado, y agregó que ambos cuentan con equipos de trabajo y experiencia en investigaciones complejas, incluso en colaboración con Abuelas de Plaza de Mayo.

Según precisó, estos expertos se ocuparán del análisis en profundidad de los videos de cámaras, de las pericias telefónicas y de detectar contradicciones en los testimonios que forman parte del expediente.