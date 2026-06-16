Los cruceros no paran de captar la atención de miles de personas por sus enormes tamaños. Desde hace décadas no paran de sumar funciones que permiten viajar durante meses alrededor del mundo sin la necesidad de extrañar la comodidad del hogar. Sin embargo, hace un tiempo apareció la idea de construir una ciudad flotante que sea capaz de albergar a decenas de miles de pasajeros.

Se trata de Freedom Ship, un ambicioso proyecto que propone crear una enorme comunidad permanente sobre el mar, con viviendas, centros educativos, hoteles y espacios de recreación. De esta manera, se propone la creación de una auténtica ciudad en el mar, diseñada para recibir a 80.000 residentes, visitantes y tripulantes mientras navega por el mundo.

Así verían la luz la primera metrópolis oceánica de manera permanente. Hoy en día, sólo existen dos cruceros sin fin que recorren el mundo: The World, un navío residencial privado para millonarios que funciona como un complejo de departamentos, y el más asequible Villa Vie Odyssey, pero con una capacidad física máxima de apenas unos cientos de pasajeros.

Cómo nació la primera ciudad flotante

Si bien la iniciativa fue presentada hace varios años, sus impulsores siguen promoviendo el desarrollo del proyecto que busca convertirse en una de las estructuras flotantes más grandes del mundo que jamás hayan sido concebidas para uso residencial.

Según informó Euro News, el objetivo de la megaestructura es que los habitantes desarrollen gran parte de su vida cotidiana sin tener que abandonar el crucero. También se contempla que la ciudad navegue de manera permanente alrededor del mundo mientras permanece en aguas internacionales dada sus dimensiones.

Además, el proyecto prevé la construcción de decenas de cubiertas y una infraestructura que sea capaz de albergar miles de viviendas, áreas comerciales y espacios destinados al entretenimiento de residentes y turistas. En caso de completarse su construcción. Freedom Ship contaría con una amplia variedad de servicios y espacios como:

Un estadio deportivo con capacidad para miles de espectadores.

Colegios y centros educativos desde niveles básicos hasta formación superior.

Hoteles para visitantes temporales.

Parques y áreas verdes distribuidos en distintos sectores.

Un hospital y servicios médicos permanentes.

Centros comerciales, restaurantes y mercados gastronómicos.

Museos, salas de conciertos y espacios culturales.

Un sistema interno de transporte para facilitar los desplazamientos.

Para avanzar hacia la etapa de construcción, el proyecto requiere asegurarse de la financiación necesaria. Sus responsables indicaron que una vez obtenidos, la obra podría demorar varios años antes de comenzar a recibir a sus primeros residentes.