Quién es Jansenson, el mago argentino que triunfa en los cruceros más lujosos del mundo y conmocionó Disney.

Mientras miles de turistas recorren los mares a bordo de algunos de los cruceros más exclusivos del planeta, hay un argentino que cada noche desafía la lógica frente a auditorios repletos. Se trata de Jansenson, uno de los ilusionistas más reconocidos del país, que logró construir una carrera internacional llevando sus espectáculos a escenarios de lujo y convirtiéndose en una figura destacada dentro del mundo de la magia contemporánea.

Actualmente, el artista mantiene contratos vigentes hasta fines de 2026 con compañías de primer nivel como Viking Cruises, Silversea, Seabourn, Virgin Voyages, Celebrity Cruises, Norwegian Cruise Line y Holland America. Como headliner de estos viajes, presenta su show unipersonal en teatros con capacidad para más de mil espectadores mientras recorre destinos de Europa, Asia, América y Oceanía.

Su recorrido profesional está lejos de limitarse al universo de los cruceros. A lo largo de los años, Jansenson acumuló hitos que lo ubicaron entre los referentes más importantes de la magia latinoamericana. De hecho, fue seleccionado entre los 100 magos más influyentes de la era contemporánea y compartió espacios con algunas de las figuras más reconocidas del ilusionismo mundial, como David Copperfield, David Blaine, Derren Brown, Criss Angel y Dynamo.

El mago argentino que conquistó el universo Disney

Uno de los capítulos más llamativos de su carrera llegó cuando fue elegido por Disney para presentar su espectáculo en uno de sus parques temáticos. El logro tuvo una dimensión histórica, se convirtió en el único mago sudamericano convocado por la compañía para desarrollar una temporada propia. Durante apenas tres meses realizó cerca de 600 funciones y fue visto por más de 300.000 personas.

Antes de eso también había dejado una marca importante en Argentina. Fue contratado por Parque de la Costa para diseñar, escribir, producir y protagonizar un espectáculo permanente en el primer teatro construido específicamente para magia en Sudamérica. Allí realizó más de mil funciones en un solo año y reunió a más de medio millón de espectadores.

Jansenson mantiene contratos vigentes hasta fines de 2026 con compañías de primer nivel como Viking Cruises, Silversea, Seabourn, Virgin Voyages, Celebrity Cruises, Norwegian Cruise Line y Holland America.

Pero su actividad artística no se limita al escenario. Jansenson también incursionó en el cine con "Dream of Aces" ("El Sueño de los Ases"), un cortometraje filmado en Hollywood inspirado en una experiencia real que vivió junto a su primer maestro de magia, Charly Brown. La producción obtuvo reconocimiento internacional y cosechó premios en festivales de San Francisco, Roma y Venecia, incluyendo distinciones como Mejor Actor, Mejor Director y Mejor Edición.

Ahora, en medio de su intensa agenda internacional, el ilusionista hará una pausa para regresar a Buenos Aires y presentar "Recovecos", una nueva propuesta teatral que tendrá apenas cinco funciones en la Sala Orsai de Paseo La Plaza. Lejos del formato multitudinario que caracteriza a sus actuaciones en cruceros, el espectáculo propone una experiencia íntima para apenas 60 espectadores por función. Con nuevas ilusiones, relatos inéditos y una fuerte participación del público, cada presentación promete ser distinta, convirtiendo a los asistentes en parte fundamental de la historia.

Será una oportunidad poco frecuente para ver de cerca a uno de los magos argentinos con mayor proyección internacional, un artista que pasó de actuar ante cientos de miles de personas en Disney a conquistar algunos de los escenarios más exclusivos del mundo sin perder el vínculo con el público local.