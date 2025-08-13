Qué son las Tiny House y cuáles son sus ventajas.

Ante la crisis habitacional por los altos precios de las viviendas y los alquileres, fueron creciendo las alternativas para tener un hogar propio a valores no tan elevados y una de ellas son las Tiny House, un modelo que se fue consolidando en los últimos años.

Este tipo de construcción ofrece una alternativa más económica al tratarse de viviendas compactas que priorizan el uso eficiente del espacio y los recursos y que no necesitan de grandes obras sino que se pueden colocar en pocos días.

Esta tendencia creció mucho en el mercado internacional por su menor costo, rapidez de ejecución y flexibilidad de uso y en Argentina se pueden conseguir casas de este estilo por un valor de $880.000 por metro cuadrado. En este caso se trata de un modelo base que incluye una estructura de madera, aislación térmica, revestimientos interiores y exteriores, y aberturas de aluminio.

Las Tiny House se diferencian de una casa prefabricada o de un contenedor adaptado, en el hecho de que se diseñan desde cero con medidas precisas, distribución optimizada y materiales que combinan resistencia con bajo peso. Esto permite una mejor adecuación a los deseos del comprador.

Además. estas estructuras están pensadas para ser usadas como hogar, casa de fin de semana, o extensión de la vivienda para usos particulares. Cabe señalar que para su instalación se necesita contar con un terreno previamente.

Los distintos tipos de Tiny House

Existen diferentes modelos y tipos de Tiny House, según las características varía el precio. Hay factores como el tipo de material utilizado, el nivel de terminación y los accesorios incluidos que modifican el valor de la vivienda.

Además, hay unidades que incluyen cocina, baño completo, muebles a medida y sistemas de climatización. Por ejemplo una casa con estas características puede valer unos $5,8 millones, algo mucho menos que una vivienda convencional.

En la mayoría de los casos, las empresas proveedoras ofrecen la posibilidad de personalizar el diseño para adaptarse a los gustos y necesidades del comprador, incluyendo la elección de revestimientos, distribución interna, incorporación de entrepisos o terrazas, y adaptación de instalaciones eléctricas y sanitarias. A la hora de calcular el precio también hay que tener en cuenta el factor del transporte y la instalación.

Otras de las ventajas que ofrece es que es modalidad llave en mano, es decir que la unidad se entrega lista para su uso y la instalación puede realizarse sobre platea de hormigón, pilotes o bases metálicas, lo que evita movimientos estructurales y asegura la correcta nivelación.