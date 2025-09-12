Vinagre de manzana con azúcar: la mezcla inesperada que deja tu pelo espectacular.

Existe un remedio casero que es ideal para tener un cabello fuerte, brilloso y saludable. No es necesario gastar dinero en productos para el pelo caros. Afortunadamente, existe un preparado casero que se usa desde hace años para dejar el cabello como si recién salieras de la peluquería, con ingredientes totalmente naturales.

Muchos ingredientes naturales tienen la capacidad de reconstruir la fibra capilar y dejar el cabello como nuevo. Los dos ingredientes estrella para hacer esta mascarilla natural son el vinagre de manzana y el azúcar. Este truco de belleza fue compartido por la creadora de contenido Pilar Bc en su cuenta de TikTok y es muy fácil de hacer.

El vinagre de manzana cierra le cutícula, controla el frizz, le da brillo y suavidad al cabello y equilibra su pH. Por su parte, el azúcar exfolia el cuero cabelludo, elimina residuos y activa el crecimiento. Juntos, dejan el pelo con una gran vitalidad, brillo y fuerza.

Receta para preparar una mascarilla con vinagre de manzana y azúcar

Ingredientes

2 vasos de agua

1 vaso de vinagre de manzana

3 cucharadas de azúcar

Mezcla de vinagre de manzana con azúcar para el cabello.

Preparación