Vinagre de manzana con azúcar: la mezcla inesperada que deja tu pelo espectacular

Existe un remedio casero que es ideal para tener un cabello fuerte, brilloso y saludable. No es necesario gastar dinero en productos para el pelo caros. Afortunadamente, existe un preparado casero que se usa desde hace años para dejar el cabello como si recién salieras de la peluquería, con ingredientes totalmente naturales.
Muchos ingredientes naturales tienen la capacidad de reconstruir la fibra capilar y dejar el cabello como nuevo. Los dos ingredientes estrella para hacer esta mascarilla natural son el vinagre de manzana y el azúcar. Este truco de belleza fue compartido por la creadora de contenido Pilar Bc en su cuenta de TikTok y es muy fácil de hacer.
El vinagre de manzana cierra le cutícula, controla el frizz, le da brillo y suavidad al cabello y equilibra su pH. Por su parte, el azúcar exfolia el cuero cabelludo, elimina residuos y activa el crecimiento. Juntos, dejan el pelo con una gran vitalidad, brillo y fuerza.
Receta para preparar una mascarilla con vinagre de manzana y azúcar
Ingredientes
2 vasos de agua
1 vaso de vinagre de manzana
3 cucharadas de azúcar
Preparación
En un recipiente atomizador, mezclá los dos vasos de agua con el vaso de vinagre de manzana y las tres cucharadas de azucar. Mezclá todo muy bien.
Lavate el cabello con shampoo y crema de enjuague como lo hacés normalmente al bañarte.
Una vez que salgas de la ducha, aplicate esta mezcla rociándola sobre el pelo, principalmente en el cuero cabelludo. Con un cepillo, desenredate el pelo para esparcir la mezcla hasta las puntas. Seguir aplicando mientras peinás. Si tenés un cepillo masajeador, podés usarlo para que el producto penetre mejor.
Dejar actuar durante 10 o 15 minutos. Enjuagarlo.
Por último, podés secártelo (con protector térmico), armarte los rulos o dejarlo secar al aire libre, como sea que prefieras.
¡Listo! Repetí esta rutina dos o tres veces a la semana para ver mejores resultados.