¿Qué remedios caseros funcionan contra el resfrío?

Cómo curar el resfrío común

La presencia de un resfrío puede resultar un verdadero problema porque podría dejar a una persona varios días en cama. Aunque hay ciertos remedios caseros que permiten obtener un tratamiento que disminuyen los efectos de esta enfermedad que se ocasiona de maneras muy variadas y que algunos la vinculan de forma errónea con el cambio de estación.

Hay distintas maneras en las que un resfriado puede contagiarse, ya sea por unas gotitas en el aire cuando alguien habla, estornuda o tose, contacto directo con una persona contagiada, compartir objetos como vasos y cubiertos. Solo es cuestión de horas para que los primeros síntomas comiencen manifestarse en el cuerpo.

Cómo curar el resfrío común

"El otoño arranco full algunas consideraciones: el frío no enferma, mocos y tos no son sinónimos de resfrío o gripe y no automedicarse"; expresó LibertadDoctora, como figura su usuario de X (Ex Twitter). La recomendación de la mujer que dice ser médica es que no todos los síntomas son compatibles con el resfrío, debido a que puede tratarse de una enfermedad con mayor gravedad como es la neumonía o el coronavirus. Lo mejor es recurrir a los saberes de un profesional para dictamine el tratamiento más acertado.

Sin embargo, hay casos en los que solo se registran estornudos y sin presencia de mocos de color verde puede vincularse con la afección de un resfrío de tipo común. En estas situaciones, hay una serie procedimientos caseros que se aconsejan aplicar. Algunos proponen el uso de elementos que se encuentran disponibles en cualquier hogar o comercio de cercanía.

Remedios para el resfrío

En caso de que solo se experimente una congestión nasal, se recomienda aplicar una serie de procedimientos que son considerados naturales y que puedan ayudar de gran manera a aliviar los síntomas.

Hay dos recomendaciones caseras que se aconsejan aplicar. La primera es provocar con vapor para que los mocos puedan salir con mayor facilidad al sonarse la nariz. Solo es necesario hervir agua, que alcance una temperatura más que ideal y luego alejar la olla del fuego para comenzar a respirar dicho calor que se desprende. Mientras que otra recomendación es consumir té de limón y agregarle miel. Esto ayudará a que los efectos del resfrío vayan disminuyendo con el paso de las horas. También se puede agregar jengibre en polvo o rayado.

Una tercera recomendación es que si los síntomas persisten y comienzan a combinarse con otros como la presencia de tos, dolor de las articulaciones, cansancio extremo y fiebre es necesario llamar a un médico particular. Es probable que se trate de un cuadro más grave que el resfrío del tipo común y las recetas caseras poco podrán hacer en estos casos.