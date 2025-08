Sigue el escándalo en el juicio de Maradona: Cosachov no quiere ser juzgada y pide su absolución

La defensa de la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las profesionales de la salud que está implicada e imputada en el caso de la muerte de Diego Maradona se presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro y declaró un escrito que solicitó que tiene que ser sobreseída del hecho, ya que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho.

La excepción que pidió es un escrito invocando ne bis in idem, es decir, que se reconozca que no puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho y sea sobreseída entonces. En este punto, según Cosachov, el juicio anterior y el nuevo tienen la misma víctima, objeto y persona, por lo cual no se tendría que llevar adelante. Por otro lado, también cuestionó que otros acusados pidan juicio por jurado. En este sentido, se suma un nuevo capítulo más en la extensa novela de varios capítulos. El primero fue suspendido tras el affaire de la jueza Julieta Makintach, que quiso hacer un documental del juicio, por lo cual el procedimiento fue declarado nulo y está afectada por un jury.

Vale decir que de ser aceptado el ne bis in idem deben declararla absuelta, que es justamente lo que está reclamando. Por otro lado, los abogados reclaman que no es claro "que quedó afuera y que no" en el juicio. Es decir que no esta claro como quedó la causa post escándalo de Makintach. En este sentido, sostienen que hay "irregularidad jurídica" y eso debe servir para resguardar los derechos de la psiquiatra, por lo cual no "no corresponde" llevarla nuevamente a juicio y debe ser sobreseída.

Por otro lado, s abogados del neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los ocho acusados por la muerte de Diego Armando Maradona, presentaron pedidos de recusaciones contra dos de los tres jueces que integran el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, según supo la agencia Noticias Argentinas. De acuerdo a la solicitud realizada por los letrados Francisco Oneto y Julio Rivas, se trata de Roberto Gaig y Pablo Rolón, quienes fueron sorteados para asumir la reanudación del debate oral y público. “Nos infunde un temor certero de que no serán imparciales”, sostiene el documento.

El astro argentino murió el 25 de noviembre de 2020 en una vivienda del barrio cerrado San Andrés, en la localidad bonaerense de Benavídez, como consecuencia de un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada”, por lo que se busca determinar si el equipo de salud no lo cuidó como corresponde o si se trató murió por causas naturales.