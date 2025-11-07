La fórmula más extraña pero potente para combatir el cansancio, según la ciencia.

A esta altura del año el cansancio se volvió parte de la vida cotidiana. Las horas de sueño parecen no alcanzar y las jornadas laborales se vuelven cada vez más pesadas. La única solución aparente son unas buenas vacaciones o un fin de semana XXL que funcione como una bocanada de aire fresco. Pero no hay por qué esperar a esto. Scott Rivkees, endocrinólogo pediátrico y profesor de la Facultad de Salud Pública de Brown, compartió una extraña pero eficáz fórmula para combatir el cansancio: café más una buena siesta.

El endocrinólogo explica que la somnoliencia es el resultado de un proceso químico y biológico. La adenosina es un neuromodulador que se acumula de forma constante en el cerebro a medida que nuestras células queman energía a lo largo del día. "A medida que se acumula, la adenosina se une a una familia de receptores especializados (A1, A2A, A2B y A3) que ayudan a regular funciones celulares fundamentales, entre ellas el sueño", detallan en National Geographic. En este sentido, Rivkees postula: "Cuando se activan, (los receptores) ralentizan la transmisión nerviosa y la liberación de neurotransmisores". En consecuencia, se inhibe la actividad neuronal y nos sentimos somnolientos.

El rol de la cafeína y la siesta en el cansancio

Frente a este estado de acumulación de adenosina: "La cafeína es un potente antagonista de la adenosina que la bloquea en cada uno de los diferentes subtipos de receptores", explica Rivkees, e ilustra: "Es una relación yin-yang. Cuando se consumen concentraciones muy altas de cafeína, se bloquea la mayoría de los receptores de adenosina".

La fórmula para combatir el cansancio es tomar café y una siesta corta.

Sin embargo, desde National Geographic sostienen: "A medida que la cafeína bloquea los receptores de adenosina, el cuerpo lo compensa generando más. Con el tiempo, se necesitan dosis más altas de cafeína para lograr el mismo efecto, lo que conduce a la tolerancia y la dependencia a nivel molecular". Entonces, ¿cuál es la solución frente al cansancio? La solución o fórmula es combinar la siesta y el café: la primera elimina la adenosina y la cafeína la bloquea.

En este sentido, Seiji Nishino, profesor emérito de psiquiatría, ciencias del comportamiento y medicina del sueño en Stanford, postula: "La siesta en sí misma combate la somnolencia. La cafeína también combate la somnolencia. Por lo tanto, si combinamos ambas cosas, podríamos obtener un efecto más potente". Y es que se estima que la cafeína tarda entre 20 y 30 minutos en hacer efecto, el mismo tiempo que los expertos indican como ideal para la duración de una siesta, ya que después de eso se entra en un sueño profundo, lo que termina siendo contraproducente para seguir adelante la jornada.