¿Qué remedios caseros usar para curar el resfrío común?

Cómo curar el resfrío de forma casera.

La presencia de síntomas compatibles con el resfrío genera que una persona deba frenar sus actividades por unas horas para descansar y obtener una mejora del cuadro. Aunque existen métodos como también remedios caseros para aliviar los efectos, siempre y cuando no se experimenten complicaciones que comiencen a poner en riesgo la vida de las personas. En esos casos, lo mejor es llamar a un médico o acudir al centro de salud más cercano.

Lo primero a señalar es que el resfrío no es producto de las bajas temperaturas o el cambio de estación, sino que se trata de un virus que infectó a una persona. Esto puede ser posible gracias al contacto que tenemos con gente con la que compartimos el transporte público, realizamos actividad física o en cualquier ámbito de trabajo. Por lo general, la enfermedad se suele pasar por medio de gotitas en el aire y el contacto con la mano de superficies contaminadas con posterior desplazamiento en la zona de la nariz, boca y los ojos.

"Para todos los que estén resfriados quiero recomendar esto que es simplemente maravilloso se vende en el barrio chino o también las bolivianas que venden cosas en la calle", expresó GiDavidwright, como figura su usuario de X (Ex Twitter). En el posteo se puede apreciar que se trata de una sustancia con la principal característica que es mentolado. Y que muchos las compararon con otro envase pequeño de color rojo, de supuesto origen chino, que es ideal para los dolores de cabeza.

Sin embargo, se trata de un producto que se encuentra prohibido por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). "Se ha prohibido el uso, la distribución y la comercialización en todo el territorio nacional de todos los lotes y presentaciones de los productos MENTISAN de DROGUERIA INTI SA, La Paz, Bolivia...", expresa el comunicado que fue publicado el pasado 24 de febrero. El producto no dispone de registro sanitario, se desconoce su procedencia y condiciones de elaboración.

¿Cómo curar el resfrío común?

Mientras se trate de un resfrío común, se pueden llevar a cabo ciertas acciones de índole casera para eliminar los síntomas presentes en el organismo. Si el cuadro evoluciona en gravedad con el paso de las horas, lo mejor es solicitar los conocimientos de un médico para que dé con el tratamiento adecuado.

Beber líquido: mantener el cuerpo hidratado ayuda a reducir los efectos de la congestión.

mantener el cuerpo hidratado ayuda a reducir los efectos de la congestión. Descansar: se recomienda dormir el tiempo adecuado y no realizar esfuerzos desmedidos.

se recomienda dormir el tiempo adecuado y no realizar esfuerzos desmedidos. Vapor de agua: colocar agua en una olla, dejar que hierva y aspirar el vapor con el fin de eliminar la mucosidad.

colocar agua en una olla, dejar que hierva y aspirar el vapor con el fin de eliminar la mucosidad. Té de hierbas: la menta, el jengibre y la manzanilla son opciones recomendadas ante estos casos.

la menta, el jengibre y la manzanilla son opciones recomendadas ante estos casos. Agua salina: hay farmacias que venden este tipo de soluciones que ayudan a eliminar los mocos.

Por otro lado, la utilización de alimentos o suplementos que dispongan de vitamina C y zinc no son obligatorios cuando el resfrío se encuentra presente dentro del organismo, debido a que no hay evidencia que permita establecer que ayudan a disminuir los efectos. No obstante, su consumo es algo recomendable porque dispone de consecuencias positivas para otras partes del cuerpo.