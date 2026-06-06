Conectar Igualdad Bonaerense llegó a Benito Juárez y Laprida con nuevas netbooks para estudiantes

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires entregó 50 computadoras a estudiantes de Benito Juárez y Laprida en el marco del programa Conectar Igualdad Bonaerense, una iniciativa que busca garantizar el acceso a la tecnología y reducir la brecha digital en las escuelas bonaerenses.

Las entregas se realizaron en actos encabezados por los intendentes de ambos distritos. En Benito Juárez, 23 alumnos de la Escuela de Educación Secundaria N°4 y de la Escuela Especial N°501 recibieron sus netbooks durante una actividad que contó con la participación del intendente Julio César Marini, el director del programa Puentes del Ministerio de Gobierno bonaerense, Juan Brardinelli, y autoridades de la comunidad educativa.

Durante el encuentro, Brardinelli destacó la importancia de acercar herramientas tecnológicas a los estudiantes y sostuvo que las computadoras representan mucho más que un recurso educativo. Según expresó, "estas computadoras son una herramienta necesaria dentro del mundo educativo y laboral para un mejor desarrollo", al tiempo que remarcó que también constituyen "un reconocimiento a todo el esfuerzo de las y los estudiantes durante todos estos años en la escuela".

Por su parte, en Laprida fueron entregadas 27 computadoras a estudiantes de la Unidad Productiva Rural de la Escuela de Educación Secundaria Agraria N°1, de la Escuela de Educación Secundaria N°2 y de la Escuela Especial N°501. El acto estuvo encabezado por el intendente Alfredo Fisher junto a funcionarios y representantes del sistema educativo local.

El programa Conectar Igualdad Bonaerense es impulsado por el Ministerio de Gobierno de la provincia y tiene como objetivo fortalecer la inclusión digital, garantizar igualdad de oportunidades y acompañar las trayectorias educativas de los estudiantes bonaerenses mediante el acceso a herramientas tecnológicas.

Producción y federalismo

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, viajó a Corrientes para mantener una reunión con el mandatario provincial, Juan Pablo Valdés, con quien suscribió una serie de convenios de cooperación orientados a fortalecer la producción, la integración comercial y el desarrollo agropecuario entre ambas jurisdicciones.

“Con la firma de estos acuerdos venimos a poner en valor el federalismo: con Corrientes compartimos problemas y dificultades, pero también la solidaridad y la voluntad de utilizar todas nuestras capacidades para cooperar y salir adelante”, afirmó el gobernador bonaerense.

La firma realizada en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno correntina estuvo centrada en iniciativas destinadas a ampliar mercados para productores locales y promover la transferencia tecnológica en el sector agropecuario. Allí Kicillof destacó la importancia de la cooperación entre provincias y reivindicó el federalismo como herramienta para afrontar problemáticas comunes.

“Estamos convencidos de que entre las provincias nos debemos mutua colaboración”, sostuvo además de remarcar la necesidad de fortalecer los vínculos entre jurisdicciones.

Por su parte, Valdés consideró que el trabajo conjunto entre gobernadores resulta clave para encontrar soluciones a desafíos compartidos. “Los gobernadores tenemos que dialogar y trabajar más en conjunto para fortalecer el federalismo”, señaló.