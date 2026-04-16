Caso Ángel: familiares convocan a una vigilia en el Obelisco para pedir justicia

Comodoro Rivadavia sigue atravesada por la conmoción que generó el caso Ángel. El pequeño de cuatro años falleció el lunes 6 de abril en el Hospital Regional a causa de un paro cardiorespiratorio. Sin embargo, la autopsia confirmó que el nene tenía severas lesiones en la cabeza que le habrían provocado la muerte. La Justicia de Chubut avanzó con la detención de la madre, Mariela Altamirano y su pareja Michael González, por considerarlos principales sospechosos del presunto asesinato del niño.

El caso genera consternación además, porque en noviembre pasado el Equipo Interdisciplinario de Chubut le había otorgado la tenencia total de Ángel a Altamirano, hoy acusada del homicidio del pequeño. En reclamo a esa decisión, allegados a la familia paterna realizarán una vigilia para pedir justicia por el nene. La manifestación se llevará a cabo este viernes 17 de abril a partir de las 17h y hasta las 22h en el Obelisco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Bajo el lema "Justicia por Ángel" los familiares del nene exigirán también una ley contra falsas denuncias. El abogado querellante, Roberto Castillo, dijo que se pedirá, además, la creación de una figura del "arrepentido" para aquellos hijos obligados a hacer denuncias fraudulentas.

Por otro lado, el reclamo pondrá en foco la cuestión de la "tenencia compartida e igualitaria". En el comunicado difundido en redes sociales, indicaron que se solicitará un "mejor sistema de prevención" y que los juzgados de familia trabajen "sin ideología y con igualdad real".

Y añadieron: "Buscamos empoderar a los papás en los juzgados de familia. Fin al abuso de los juzgados de familias".

Caso Ángel: cómo ocurrió el hecho

El domingo 5 de abril, según la versión de la madre, el nene empezó a tener un malestar respiratorio que con el paso de las horas fue empeorando. Si bien trataron de reanimarlo, los médicos de la ambulancia de urgencia decidieron que era necesario trasladarlo al Hospital. Una vez en el centro de salud, recibió atención en cuidados intensivos debido a la gravedad de su estado. Si bien pudieron estabilizarlo por un tiempo, el nene falleció al día siguiente de un paro.

De inmediato, el padre de Ángel y su pareja, denunciaron ante la policía a la madre del pequeño por haberle causado la muerte. "Mi hijo no tenîa ningún problema respiratorio. Era sano", explicó el hombre. En tanto, también declararon que el nene "no quería vivir con su madre porque era víctima de maltrato".

La fiscalía ordenó una autopsia del cuerpo y esta semana se confirmó que el nene falleció producto de una muerte cerebral vinculada a hipertensión endocraneana por edema cerebral difuso y generalizado. Además, se constaron al menos 20 lesiones en la cabeza compatibles con un accionar voluntario.