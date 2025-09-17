El SMN activó la alerta naranja por tormentas fuertes que podrían azotar el jueves la zona sur de La Pampa y norte de Rio Negro.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su reporte semanal del pronóstico del tiempo y efectivizó la corrección del arribo de tormentas y el desplome de las temperaturas en gran parte de Argentina.

Si bien el anticipo del lunes preveía desmejoras climáticas para el domingo 21 de septiembre, en coincidencia con el inicio de la primavera, según el calendario gregoriano, los frentes de precipitaciones ya avanzan sobre la zona norte del país: rige la alerta amarilla para 8 provincias.

"El avance del sistema frontal frío también favorecerá el desarrollo de tormentas intensas, acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica. Esta situación requiere especial atención, ya que las condiciones podrían volverse adversas en poco tiempo", advirtió el meteorólogo Leonardo De Benedictis en Meteored.

¿Cuáles son las provincias en alerta por tormentas?

El SMN activó la alerta naranja por tormentas fuertes que podrían azotar el jueves la zona sur de La Pampa y norte de Río Negro.

"Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente", reseñó el organismo oficial en su apartado descriptivo de Sistema de Alerta Temprana.

En tanto, para otras siete provincias del Noreste del país, al igual que el distrito bonaerense y las cuyanas de San Luis y Mendoza, se puso en marcha la alerta amarilla, también por fuertes precipitaciones.

El sistema de lluvias avanzará el viernes 19 hacia la costa sur la provincia de Buenos Aires, siendo la ciudad de Bahía Blanca una de las posibles afectadas.

¿Cuándo llueve en el AMBA?

Las tormentas de elevada intensidad golpearán a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a las localidades linderas que conforman el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el sábado 20.

Las lluvias acompañadas de fuertes ráfagas de viento de hasta 70% provocarán el desplome de hasta 10° C de las temperaturas: el domingo 21 la máxima será de sólo 17° C, mientras que la mínima se estacionará en 11° C.