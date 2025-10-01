Lluvias, granizo y tormenta eléctrica en Buenos Aires: qué zonas serán las más afectadas.

Se esperan fuertes lluvias, granizo y descargas eléctricas en varias zonas de Argentina para los próximos días. Tras la llegada de la primavera, se disfrutaron de muchos días de sol y temperaturas agradables que superaron los 20°C. Sin embargo, el clima cambiará drásticamente.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que se vienen lluvias intensas y posible caída de granizo en algunas zonas del país entre este sábado 4 de octubre de 2025 y el domingo siguiente. Si bien será mayormente en el territorio bonaerense, podría expandirse a provincias cercanas.

Clima: Dónde lloverá este fin de semana

Las tormentas más fuertes, con posible caída de granizo, se esperan para todo Buenos Aires a excepción del Área Metropolitana (AMBA). En el AMBA, para el sábado a la noche hay entre un 10% y un 40% de probabilidad de tormentas aisladas, con ráfagas que superarán los 50 km/h. Para la Ciudad de Buenos Aires específicamente, solo se espera apenas un 10% de probabilidad de chaparrones aislados durante la mañana del domingo.

La Pampa, el sur de Córdoba, San Luis y sur de Santa Fe tendrán condiciones meteorológicas adversas durante el sábado. También se esperan tormentas en Misiones, norte de Corrientes y diferentes sectores de Santa Cruz, sobre todo en la zona norte y sureste.

Las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por las fuertes tormentas

Para minimizar los riesgos durante las fuertes tormentas en las zonas más afectadas, el organismo emitió una serie de recomendaciones: