Explota el calor en Buenos Aires: qué día la temperatura rozará los 30 grados.

El calor volverá a hacerse presente en Buenos Aires esta semana, luego de una seguidilla de días con temperaturas primaverales que irán entre los 23 y 26 grados. El dato que reveló un famoso meteorólogo y que alerta sobre la inminente llegada del calor, con una temperatura que rozará los 30 grados.

El meteorólogo Matías Bertolotti reveló en un informe para TN que el próximo sábado la temperatura alcanzará una máxima de 29 grados, rozando los 30 y anticipándose al calor del verano. Asimismo, el meteorólogo anticipó que para el domingo se esperan “lluvias y tormentas de variada intensidad”. Según el meteorólogo, el cambio significativo que llevará a la escalada de grados se debe a la humedad, que llevará a la aparición de nubarrones durante la tarde.

¿Llueve el fin de semana?

Las lluvias y tormentas de variada intensidad están previstas para la madrugada del domingo, aproximadamente entre las 2 y las 3 de la madrugada en adelante. Por el momento, no hay precisión exacta del horario en que empezará a llover el próximo fin de semana.