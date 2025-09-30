Clima hoy y pronóstico del tiempo en CABA y el conurbano: cómo será el martes 30 de septiembre

Se termina septiembre y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para Buenos Aires y el conurbano y adelantó cómo continuará el clima durante los siguientes días de la semana. Este martes 30, se espera un leve aumento de la temperatura que se encontrará entre una mínima de 14 grados y una máxima de 22, el cielo se mantendrá parcialmente nublado.

El miércoles 1 de octubre, de acuerdo al SMN, continuará algo de nubosidad y la temperatura comenzará en una mínima de 12 grados y alcanzará una máxima de 23. Ya para el jueves 2, se espera que el cielo se encuentre parcialmente nublado y la temperatura se ubique entre una mínima de 14 grados y una máxima de 23.

Cómo será la primavera en Argentina: el informe del Servicio Meteorológico Nacional

El pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para septiembre, octubre y noviembre anticipa cambios relevantes en los patrones climáticos de Argentina, con zonas que podrían experimentar temperaturas superiores a la media y diferencias notables en las precipitaciones en distintas regiones del país.

En el sur de Argentina, el SMN proyecta registros significativamente más elevados de lo habitual, mientras que, sorpresivamente, el norte y noroeste podrían experimentar temperaturas por debajo de la media histórica. Además, de cara a la temporada de primavera-verano, se espera que las precipitaciones se mantengan dentro del promedio en el este, el noreste y el centro del país, con variaciones según las regiones.

Las provincias del centro y norte del país serán las más afectadas por las temperaturas elevadas. Entre ellas se destacan Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy. También se prevé un impacto considerable en la región del Litoral y el norte de la provincia de Buenos Aires.

Las estimaciones obtenidas combinan datos locales con modelos internacionales y estadísticas, y tienen como fin ofrecer una base para la planificación en ámbitos gubernamentales, productivos y sanitarios. Los pronósticos son parte de análisis más profundos que incluyen el comportamiento del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), reconocido por su influencia directa en la dinámica climática nacional.

El organismo advirtió que el fenómeno del Niño impactará de manera diferencial en las lluvias y las temperaturas, de acuerdo a la región del país. Se prevén valores normales de precipitaciones en una amplia franja central y este del territorio nacional, lo que aporta estabilidad a los sectores productivos de esas áreas. Sin embargo, el noroeste argentino y la región de Cuyo podrían registrar episodios húmedos más fuertes.