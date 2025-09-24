El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó la alerta amarilla por vientos fuertes en cinco provincias de Argentina. A tres días del inicio de la primavera 2025 y con un clima templado, Córdoba, La Rioja, Catamarca, San Juan, La Pampa y San Luis se verán afectadas por ráfagas intensas de hasta 80 km/h.

"El área será afectada por vientos del norte o noreste, con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden superar los 80 km/h, especialmente en zonas serranas", advirtió el organismo meteorológico dependiente del Ministerio de Defensa.

El esquema de vientos se extenderá el jueves a la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Mendoza, Chubut y Neuquén. Luego, desde el viernes, será continuado por precipitaciones de elevada intensidad que se trasladarán hacia el Noroeste.

¿Cuáles son las recomendaciones a adoptar por la alerta amarilla?

Con la alerta amarilla activa en cinco provincias de Argentina, el SMN insta a las comunidades afectadas a adoptar las siguientes medidas preventivas:

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Mantenerse informado por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

¿Cuándo llueve en el AMBA?

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mantendrá hasta el viernes cielo parcialmente nublado, con una temperatura máxima de hasta 23° C. Luego, desde las primeras horas del sábado y hasta el fin de la jornada, un frente de chaparrones se asentará en la región metropolitana.

Pronóstico semanal para el AMBA

Jueves 25 de septiembre

Cielo algo nublado

Temperatura mínima: 10° C

Temperatura máxima: 19° C

Viernes 26 de septiembre

Cielo parcialmente nublado

Temperatura mínima: 12° C

Temperatura máxima: 23° C

Sábado 27 de septiembre

Chaparrones y lluvias aisladas