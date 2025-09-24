EN VIVO
Clima

Alerta amarilla en Argentina por vientos fuertes: las provincias en riesgo

A tres días del inicio de la primavera 2025 y con un clima templado, cinco distritos se verán afectados por ráfagas intensas de hasta 80 km/h.

24 de septiembre, 2025 | 17.31

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó la alerta amarilla por vientos fuertes en cinco provincias de Argentina.  A tres días del inicio de la primavera 2025 y con un clima templado, Córdoba, La Rioja, Catamarca, San Juan, La Pampa y San Luis se verán afectadas por ráfagas intensas de hasta 80 km/h.

"El área será afectada por vientos del norte o noreste, con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden superar los 80 km/h, especialmente en zonas serranas", advirtió el organismo meteorológico dependiente del Ministerio de Defensa.

El esquema de vientos se extenderá el jueves a la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Mendoza, Chubut y Neuquén. Luego, desde el viernes, será continuado por precipitaciones de elevada intensidad que se trasladarán hacia el Noroeste

MÁS INFO

¿Cuáles son las recomendaciones a adoptar por la alerta amarilla?

Con la alerta amarilla activa en cinco provincias de Argentina, el SMN insta a las comunidades afectadas a adoptar las siguientes medidas preventivas:

  • No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitar actividades al aire libre.
  • No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Mantenerse informado por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

¿Cuándo llueve en el AMBA?

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mantendrá hasta el viernes cielo parcialmente nublado, con una temperatura máxima de hasta 23° C. Luego, desde las primeras horas del sábado y hasta el fin de la jornada, un frente de chaparrones se asentará en la región metropolitana. 

Pronóstico semanal para el AMBA

Jueves 25 de septiembre

Cielo algo nublado

  • Temperatura mínima: 10° C
  • Temperatura máxima: 19° C

Viernes 26 de septiembre

Cielo parcialmente nublado

  • Temperatura mínima: 12° C
  • Temperatura máxima: 23° C

Sábado 27 de septiembre

Chaparrones y lluvias aisladas

  • Temperatura mínima: 14° C
  • Temperatura máxima: 18° C
Trending
Pepe Mujica
Conmoción en el fútbol uruguayo con el adiós de los clubes al Pepe Mujica: "Sentido pésame"
Las más vistas