El inesperado desenlace que tendrá el clima el fin de semana: confirmaron el cambio abrupto para el sábado y domingo. Foto (Meteored)

La primavera llegó un poco accidentada a Buenos Aires: tanto el fin de semana del 21 de septiembre como el pasado sábado 27 estuvieron marcadas por jornadas de inestabilidad y lluvias intensas. Por este motivo, muchas personas se preguntan si el primer fin de semana de octubre correrá con la misma suerte, pero desde el SMN confirmaron que la situación será totalmente distinta.

El sábado 27 de septiembre, la provincia de Buenos Aires amaneció con un cielo nublado, viento y algunas lluvias que fueron aumentando a medida que avanzó el día. Por la noche, el viento y el frío se hicieron presentes para llevarse las nubes y dar lugar a un domingo despejado y con temperaturas templadas. Sin embargo, este lunes 29 nuevamente el cielo volvió a llenarse de nubes, lo que generó muchas dudas de si esta situación continuaría así el resto de la semana y, sobre todo, el fin de semana.

Pero a diferencia de lo que sucedió los últimos dos fines de semana, las dos primeras jornadas de descanso en octubre serán totalmente diferentes: tendrán cielos despejados, probabilidad casi nula de lluvia y temperaturas agradables, aunque un poco más bajas de lo que se espera a esta altura del año. Así, se revertirá la tendencia que venía y nuevamente volverán los días lindos para disfrutar el sábado y el domingo.

Cómo estará el clima durante el fin de semana

El sábado será una jornada un poco inestable, pero con muy baja probabilidad de lluvia. Pero si hará más calor de lo esperado debido a la cobertura de nubes que afectará el enfriamiento nocturno del suelo. Así se esperan mínimas de 16 °C y 19°C desde las primeras horas de la jornada. Aunque las nubes continuarán en la tarde, la temperatura seguirá ascendiendo, hasta llegar a la máximas de 26 °C.

El domingo la situación será mejor: se esperan mínimas entre 12 °C y 15 °C, en tanto que las máximas estarán en torno de los 20 °C. Además, el cielo irá despejándose para la tarde, permitiendo una jornada para disfrutar al aire libre en familia.