Vuelven los 26°: qué día es el más caluroso de la semana, según el SMN

En el pronóstico del tiempo para esta semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que finalmente habrá días más cálidos en la Ciudad de Buenos Aires, con máximas de temperatura que se acercan a los 26°C.

Los días más calurosos de la semana serán el viernes 3 y el sábado 4 de octubre, con una temperatura máxima de 26°C y una mínima de 16°C el viernes y de 19°C el sábado. En líneas generales se esperan jornadas sin lluvias, con cielos parcialmente nublados.

El pronóstico para toda la semana

Esta semana según el SMN no se van a registrar lluvias, aunque tampoco habrá cielos totalmente despejados en la Ciudad de Buenos Aires. Se esperan mañanas de temperaturas medias y cielos nublados. Estas son las especificidades del pronóstico para toda la semana:

Lunes: con una máxima de 24° y una mínima de 11° hoy se espera un cielo nublado en gran parte del día, aunque no habrá lluvias.

hoy se espera un cielo nublado en gran parte del día, aunque no habrá lluvias. Martes: con una máxima de 25° y una mínima de 14° se espera un clima cálido, con nubosidad variable y 0% de probabilidades de lluvia.

se espera un clima cálido, con nubosidad variable y 0% de probabilidades de lluvia. Miércoles: con una máxima de 23° y una mínima de 12° se espera un día soleado, pero con nubosidad variable durante gran parte de la jornada.

se espera un día soleado, pero con nubosidad variable durante gran parte de la jornada. Jueves: con una máxima de 23° y una mínima de 14° se extenderá el clima del día anterior, con presencia del sol y nubosidad constante.

se extenderá el clima del día anterior, con presencia del sol y nubosidad constante. Viernes: con una máxima de 26° y una mínima de 16° junto con el sábado serán los días más calurosos de la semana. No hay probabilidades de lluvia y la nubosidad será constante.

Cómo estará el tiempo este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires

Para el próximo fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires se podrán planificar actividades al aire libre, porque si bien habrá cielos nublados no se esperan lluvias. El sábado, incluso, podría haber temperaturas que asciendan hasta los 26°C.

Sábado: con una máxima de 26° y una mínima de 19° se espera un día soleado aunque con presencia de nubes durante toda la jornada. Sin embargo, no se registrarán lluvias.

Domingo: con una máxima de 23° y una mínima de 15° se espera un día cálido, con nubosidad variable durante toda la jornada. Al igual que durante la semana, no se estiman probabilidades de lluvias.

La recomendación general para este fin de semana es la de salir en familia a disfrutar de los espacios verdes de la Ciudad y al aire libre.