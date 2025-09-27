Fuerte temporal en Mendoza dejó un muerto, vuelos cancelados y graves daños por el viento

Viento zonda en Mendoza provocó fuerte temporal en toda la provincia.

Tal como alertó el Servicio Meteorológico Nacional hace algunos días, hubo un fuerte temporal en Mendoza que afectó a toda la provincia que provocó severas consecuencias en distintos puntos del Gran Mendoza y alrededores este viernes 26. El incidente climático incluyó vientos intensos, lluvias y tormentas fuertes. Se suspendieron vuelos en toda la provincia y, hasta el momento, se reportó una víctima fatal en el departamento de Maipú, en el norte de la provincia, donde un árbol cayó sobre un vehículo y el conductor perdió la vida en el acto.

El fuerte viento del sector sur ocasionó un marcado descenso de la temperatura y afectó gravemente los servicios básicos, donde decenas de barrios reportaron interrupciones en el suministro eléctrico debido a la caída de postes y cables. El Aeropuerto Internacional El Plumerillo también suspendió su actividad, con la consecuente cancelación de vuelos programados hacia Buenos Aires y Santiago de Chile, lo que generó complicaciones para cientos de pasajeros.

Una víctima fatal y alerta por viento zonda

El muerto reportado hasta el momento se trata de una mujer que circulaba por la intersección de las calles Rawson y Villanueva, en el centro de la localidad de Maipú. El auto, un Fiat Uno, quedó totalmente aplastado por un árbol que cayó justo en ese momento mientras pasaba por la zona, por lo que el conductor perdió la vida en el momento.

El temporal no afectó únicamente al llano mendocino. En la precordillera y en Malargüe se registró viento Zonda, lo que generó riesgos de incendios y obligó a reforzar la presencia de brigadistas. En tanto, en la cordillera se produjeron nevadas intensas que, aunque favorecen la acumulación de agua para la próxima temporada, complicaron la circulación vehicular en los pasos internacionales y rutas de alta montaña.

El árbol dejó totalmente aplastado al auto en el que se trasladaba la víctima fatal.

El pronóstico para las próximas horas

De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones meteorológicas adversas continuarán durante lo que resta del día. Se prevé nubosidad variable, lluvias, tormentas y vientos moderados a fuertes del sector sur, con la posibilidad de tormentas severas en sectores del llano. Ante este escenario, las autoridades provinciales reforzaron el alerta a la población para que tome precauciones y permanezca en sus hogares siempre que sea posible.

El cambio brusco de la temperatura también se sintió en toda la provincia. El calor previo que se sintió durante toda la jornada previo al temporal y el ingreso del frente frío, trajo un ambiente invernal que contrastó con las horas previas.