Las tormentas acechan al AMBA: ¿Cómo estará el clima?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el cambio rotundo en las condiciones climáticas que registrará el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde el viernes 19 de septiembre.

Tras una semana demarcada por cielo despejado y presencia tímida de nubes, la humedad se acentuará en las primeras horas de la jornada para luego, desde la tarde, dar inicio a los chaparrones y lluvias aisladas.

El sábado 20 de septiembre, último día del invierno calendario 2025, el mal tiempo acentuará sus variables: ya con tormentas de elevada intensidad, el mercurio resentirá el impacto del frente frío y la máxima alcanzará sólo los 20° C.

"El frente frío avanza desde el sur de la región pampeana hacia el norte, provocando tormentas de variada intensidad. Este cambio no solo traerá lluvias más organizadas y generalizadas, sino también un marcado descenso de temperatura que pondrá fin al período de ambiente cálido y húmedo", apuntaron desde el portal especializado en climatología Meteored.

Antes del impacto en el AMBA, activan la alerta naranja en Bahía Blanca por tormentas fuertes

El fenómeno, que acechará al AMBA el fin de semana, tendrá su primera manifestación en Bahía Blanca y zonas aledañas.

Bajo alerta naranja, el extremo sur de la provincia de Buenos Aires se verá el viernes afectado por lluvias, algunas localmente fuertes o severas que podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas.

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual", completó el SMN.

Entre las medidas recomendadas a adoptar, seis ganan espacio:

1- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.

2- Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.

3-Si está viajando, quedarse en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.

4- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.

5- Si hay riesgo de que el agua ingrese en los domicilios, cortar el suministro eléctrico.

6- Contar siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

¿Cómo estará el tiempo el domingo 21 de septiembre?

El inicio calendario de la primavera 2025 en el AMBA estará atravesado por un frente frío de lluvias y baja generalizada de las temperaturas.

Las precipitaciones matinales se mantendrán hasta la tarde, mientras la mínima se estacionará en 9° C y la máxima en 16° C.

Pronóstico del tiempo semanal para el AMBA

El anticipo climático presentado por el SMN prevé para la cuarta semana de septiembre 2025 en el AMBA condiciones buenas, sin chances de lluvias, luego de las demarcadas para el domingo 21.

Desde el lunes 22 hasta el miércoles 24, el cielo mostrará nubes aisladas y una amplitud térmica promedio de entre 9° C a 17° C.