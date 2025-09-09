Desde el jueves 11 de septiembre, las temperaturas iniciarán un breve descenso que se acentuará el viernes.

La segunda semana de septiembre 2025 dará paso a un anticipo de la primavera en la mayor parte de la República Argentina. Con excepción de tormentas en algunas zonas de la Mesopotamia y la región cordillerana de la Patagonia afectada por fuertes nevadas, las temperaturas máximas tocarán los 30° C, sin chances de precipitaciones.

En el Noroeste, San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Salta, Catamarca, Formosa y Jujuy registrarán el miércoles hasta 35° C.

En Cuyo, San Luis, San Juan y Mendoza promediarán los 28° C, mientras que en el Centro, Córdoba alcanzará hasta los 31° C.

La Patagonia también se verá beneficiada por la miniprimavera: Neuquén, Viedma y Rawson tocarán máximas de hasta 20° C.

Bariloche bajo la nieve

Bariloche y la región lindera, amaneció este martes con una fuerte nevada que complicó la circulación y obligó la suspensión de clases.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) incrementó la alerta en su último parte. Los valores acumulados de nieve ascienden hasta 70 cm.

Desde las primeras horas de la mañana los copos comenzaron a caer con fuerza, pintando los techos, las calles y los cerros que rodean la ciudad rionegrina.

Recomendaciones:

Cubrí los caños de agua que se encuentren a la intemperie.

Verifica el estado de los techos.

Si conducís, verificá el estado del vehículo (cubiertas, luces, etc).

Porta cadenas para nieve.

Respetá las señales o directivas del personal de tránsito.

No utilices calles con pendientes muy pronunciadas.

Pronóstico del tiempo para el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una semana sin lluvias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y las localidades linderas que integran el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El mercurio acompañará las jornadas primaverales, siendo el miércoles el día mas cálido: las máximas tocarán los 23° C.

Miércoles 10 de septiembre

Ligeramente nublado

Temperatura máxima: 23° C

Temperatura mínima: 12° C

Jueves 11 de septiembre

Ligeramente nublado

Temperatura máxima: 23° C

Temperatura mínima: 12° C

Viernes 12 de septiembre

Parcialmente nublado