Giro climático: qué zonas de Argentina tendrán lluvias y dónde habrá calor atípico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó los modelos térmicos y de precipitaciones para el segundo fin de semana de abril 2026 en Argentina.

Ya con el otoño estacional consolidado, las máximas se mantendrán por debajo de los 28° C, siendo el noreste la región que concentrará los picos cálidos. En tanto, la Patagonia, centro del país y noroeste cordillerano serán los escenarios de desplomes del mercurio en hasta 2° C.

Para el capítulo de lluvias y tormentas, el extremo sur y oeste argentino, al igual que Cuyo volverán a registrar precipitaciones en las próximas 72 horas. El domingo se sumarán las litoraleñas de Misiones y Corrientes.

¿Qué dice el pronóstico del tiempo para el segundo fin de semana de abril 2026 en Argentina?

Viernes 10 de abril

Durante la mañana del viernes 10 de abril, casi la totalidad del territorio argentino, con excepción de Chaco, Formosa, Santiago del Estero y extremo norte de Salta, registrará temperaturas mínimas de entre 2° C a 12° C.

Para el mediodía, el clima cálido traccionará el mercurio hasta una máxima de 26° C, mientras que en la Patagonia, áreas locales de Santa Cruz y Tierra del Fuego registrarán sólo 2° C.

Respecto a las precipitaciones, el SMN prevé lloviznas focales en el oeste santacruceño y Mendoza.

Sábado 11 de abril

Para la madrugada del sábado 11 y con lluvias locales sobre Córdoba, San Luis y Misiones, dos frentes fríos avanzarán hacia el territorio nacional: en la Patagonia, desde Tierra del Fuego hasta Río Negro, y en el Litoral, con la inclusión de la provincia de Buenos Aires. Ambos escenarios derrumbarán las temperaturas en hasta 4° C.

Para el mediodía y horas de la tarde, el mercurio se elevará hasta los 26° C y recobrarán con fuerza las precipitaciones en el trinomio de distrito anteriormente señalado.

Domingo 12 de abril

Durante el domingo 12, última jornada del fin de semana, el SMN anticipa lluvias en Misiones, noroeste de Chubut y suroeste de Río Negro y Neuquén. El mismo patrón se replicará en Misiones y franja norte mínima de Corrientes.

Las condiciones térmicas serán similares a las registradas 48 horas previas: frío de madrugada concentrado en el centro, con parte de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y del territorio bonaerense, junto a la Patagonia, donde el mercurio no superará los 10° C. Ya para el mediodía, los distritos del noreste, con Formosa a la cabeza, marcarán hasta 32° C.