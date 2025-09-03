Alerta meteorológica por vientos y tormentas: una por una, las 14 provincias afectadas

Este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió diversas alertas amarillas por fuertes vientos y algunas tormentas en 14 provincias del territorio argentino. En ese marco, señalaron que puede registrarse caída de granizo y actividad eléctrica en diversas áreas; sumado a una ola de frío luego del paso de la tormenta de Santa Rosa. Una por una, cuáles son las jurisdicciones afectadas.

Desde la página web del SMN apuntaron que el nivel amarillo de alerta indica la presencia de "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

En relación a las importantes ráfagas de viento, se verán afectadas las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tucumán. "El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h", alertaron. Frente a ello, recomiendan evitar las actividades al aire libre, asegurar elementos que pueden volarse y mantenerse informado por si la situación escala.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por su parte, tendrá en la jornada de hoy una última jornada de lloviznas aisladas tras la Tormenta de Santa Rosa. En esa línea, se espera una importante mejora hacia el fin de semana aunque con mañanas de frías a frescas. Actualmente, el cielo está cubierto -y así se mantendrá durante todo el miércoles-, con una mínima de 10° que escalará hasta los 21° por la tarde, pero volverá a bajar abruptamente hacia la noche.

Por su parte, el descenso de temperatura se impondrá durante la jornada del jueves 4 de septiembre: con mínimas que oscilarán entre los 5° y 8° (que pueden ser inferiores en la sensación térmica) y que alcanzarán, por la tarde, los 14° con nubosidad. Por la noche, el cielo se despejará y el fin de semana se mantendrá soleado aunque con temperaturas mínimas bajas y máximas que escalarán con el paso de los días.

Alerta por tormentas: cuáles son las provincias afectadas

Según el organismo nacional, un total de cinco jurisdicciones se verán afectadas por lluvias y tormentas durante este miércoles 3 de septiembre: Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Santa Fe.

En el caso de la región del Litoral, la situación será más compleja y el alerta amarilla sostiene la aparición de "tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes". "Se espera que las mismas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas y caída de granizo", informaron. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Recomendaciones del SMN para lluvias y tormentas