El frío resiste y se vienen nuevas tormentas, ¿Dónde se dispara la alerta?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó el pronóstico del tiempo para la primera semana de septiembre 2025 en Argentina.

Luego de un cierre de agosto pasado por agua producto de la Ciclogénesis que azotó a la zona central del país, el mercurio mostrará desde el miércoles un importante descenso de temperaturas en la mayor parte del territorio nacional devenido del ingreso del aire frío proveniente de la Patagonia.

El Sistema de Alerta Temprana del organismo oficial prevé también el regreso de un frente de tormentas que se concentrará en las provincias del Litoral, aunque con afección moderada y ráfagas de viento en Tierra del Fuego y sur de Santa Cruz y la provincia de Buenos Aires. Misma advertencia se mantiene para el área cordillerana de Catamarca.

En buena parte del norte y noroeste del país, como así también sobre el norte patagónico, se presentarán condiciones de buen tiempo con cielo parcialmente nublado.

Las provincias bajo alerta amarilla por tormentas

Según el reporte vespertino del SMN publicado el martes, un nuevo frente de tormentas de intensidad considerable golpeará en las primeras horas del miércoles las localidades del norte de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, sur de de Chaco y Formosa y casi la totalidad del territorio correntino.

El mal tiempo persistirá hasta el jueves 4, aunque con el agregado de Misiones y ya sin afección en Santa Fe.

Pronóstico del tiempo para el AMBA

Luego de las lluvias del martes, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y las localidades linderas que conforman el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimentarán un notable descenso de temperaturas producto del ingreso e instalación del aire frío proveniente de la Patagonia.

En el distrito porteño, el cielo se presentará mayormente nublado el miércoles y jueves. Finalmente el viernes estará despejado y sin chances de precipitaciones a la vista.

Miércoles 3 de septiembre

Mayormente nublado

Temperatura mínima: 10° C

Temperatura máxima: 20° C

Jueves 4 de septiembre

Algo nublado

Temperatura mínima: 5° C

Temperatura máxima: 14° C

Viernes 5 de septiembre

Cielo despejado