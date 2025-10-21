Alerta meteorológica por tormentas y vientos: una por una, las 5 provincias afectadas

En los últimos días, a un mes del inicio de la primavera, se han vivido temperaturas altas y calurosas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) nos anticipa que estaremos en presencia de diferentes alertas de nivel amarillo en distintas provincias del país. Una por una, cuáles son las cinco (5) jurisdicciones más afectadas a lo largo de los próximos días.

En primer lugar, para este martes 21 de octubre de 2025, el mapa meteorológico nacional también nos alerta de posibles fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones temporales en las actividades cotidianas. Se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas, algunas especialmente fuertes, las provincias de Buenos Aires (en sus zonas sur y oeste), La Pampa, San Luis y el sur de Córdoba.

Estas tormentas tienen altas probabilidades de estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica de manera frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80km/h. A su vez, los valores de precipitaciones acumuladas rondarían entre los 20 y los 50 milímetros, valores que podrían ser superados dependiendo del área.

Por su parte, en el sur de Mendoza también rige una alerta amarilla pero por fuertes ráfagas de viento. Las corrientes de aire provendrán del sector norte con velocidades entre los 35 y los 50 km/h, con ráfagas que oscilaran por encima, las cuales pueden llegar a alcanzar los 75 km/h.

Al mismo tiempo, en la zona baja de Malargüe, también en la provincia de Mendoza, hay alerta amarilla por probabilidad de viento zonda, el cual tendría velocidades estimadas entre los 30 y los 45 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 65 km/h. Este suceso podría provocar reducción de la visibilidad y condiciones de humedad relativa muy bajas, además de aumentos repentinos de la temperatura.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Desde el Servicio Meteorológico Nacional se han presentado una serie de recomendaciones para los habitantes de las provincias afectadas, dependiendo de si su zona será afectada por vientos o tormentas.

En el caso de las provincias afectadas por tormentas en general, el SMN recomienda:

No sacar la basura.

Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Estar atentos ante la posible caída de granizo.



Por su parte, para las provincias afectadas sólo por fuertes vientos, el SMN recomienda:

Asegurar los elementos que puedan volarse.

Mantenerse alejado de los árboles, ya que el viento podría romper alguna de sus ramas.

No estacionar vehículos debajo de los árboles, por motivos similares a lo anterior.

Mantener las casas cerradas de la manera más hermética posible.



Por último, cabe recordar que las alertas amarillas por tormentas se mantendrán en las mismas provincias afectadas para el día de mañana y estas se les sumará casi todo el territorio de Mendoza.