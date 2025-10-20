Llegan los primeros 29° de la primavera: qué día va a ser el más caluroso de la semana, según el SMN

En el pronóstico del tiempo para esta semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que se viene el calor en la Ciudad de Buenos Aires, con máximas de temperatura que se acercan a los 30 grados.

El día más caluroso de la semana será el martes 21, con una temperatura máxima de 29°C y una mínima de 17°C. Se espera una jornada sin lluvias, con nubosidad variable durante todo el día.

El pronóstico para toda la semana

Esta semana, según el SMN, se registrarán lluvias solo el miércoles a la tarde y durante la jornada del viernes. En los dos días las probabilidades serán del 40%. El resto de la semana si bien no habrá cielos completamente despejados, no se registrarán lluvias ni tormentas. Se esperan temperaturas cálidas y cielos nublados. Estas son las especificidades del pronóstico para toda la semana:

Lunes: con una máxima de 25° y una mínima de 17° hoy posiblemente el clima se mantendrá cálido. Sin probabilidades de lluvia, tendremos la primavera en todo su esplendor.

Martes: con una máxima de 29° y una mínima de 17° se espera el mejor clima de la semana, con cielos parcialmente nublados y 0% de probabilidades de lluvia.

Miércoles: con una máxima de 27° y una mínima de 17° se espera una jornada inestable, que para la tarde se tornará nublada y lluviosa.

Jueves: con una máxima de 29° y una mínima de 18° se espera otro día de temperatura ideal, con nubosidad constante, pero sin probabilidades de lluvia.

Viernes: con una máxima de 24° y una mínima de 18° se espera un dia lluvioso durante toda la jornada.

Cómo estará el tiempo este fin de semana en la Ciudad

Para el próximo fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires se podrán planificar actividades al aire libre, porque si bien habrá cielos nublados no se esperan lluvias. Incluso, habrá temperaturas cálidas, ideales para disfrutar de espacios verdes:

Sábado: con una máxima de 23° y una mínima de 15° se espera un día nublado sin probabilidad de lluvias. La temperatura será más cálida durante la tarde temprana, mejorando hacia la noche.

Domingo: con una máxima de 24° y una mínima de 14° se espera un cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, pero sin probabilidades de lluvias. El clima será cálido y constante.

La recomendación general para este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires es: disfrutar del aire libre sin preocuparse por llevar abrigo.