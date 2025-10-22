El viernes 24 do octubre, las tormentas se harán presentes en las primeras horas de la jornada hasta la tarde/noche

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó el arribo de un frente de precipitaciones que golpeará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a las localidades linderas del conurbano bonaerense.

Luego de un inicio de semana de buenas condiciones climáticas y máximas que tocaron los 28° C, este miércoles 22 de octubre la región metropolitana mostró los primeros signos de inestabilidad.

"Las temperaturas mínimas de hoy miércoles 22 de octubre fueron elevadas tanto en el GBA, con registros entre 14.5 °C en El Palomar y 17 °C en Merlo, como en la Ciudad, donde el termómetro marcó 18.5 °C en el Observatorio Central y 19 °C en Aeroparque", repasó la meteoróloga Soledad Maciel Ramos Mejia en Meteored.

¿Cuándo llueve en Buenos Aires?

Desde el jueves 23 de octubre y en sintonía con lo registrado el miércoles 22, la Ciudad de Buenos Aires y las localidades linderas presentarán cielo mayormente nublado, con viento norte que podrá alcanzar una velocidad de hasta 31 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 19° C hasta los 30° C, con alto porcentaje de humedad.

Luego, el viernes 24 do octubre, las tormentas se harán presentes en las primeras horas de la jornada hasta la tarde/noche. El mercurio marcará una máxima de 23° C y el viento se mantendrá en dirección norte.

¿Cómo estará el clima en Buenos Aires durante el último fin de semana de octubre 2025?

El último fin de semana de octubre 2025 en Buenos Aires iniciará con chaparrones matutinos y clima cálido de hasta 22° C. El viento soplará desde el norte hasta un máximo de 22 km/h.

El domingo 26, jornada en la que se desarrollarán las elecciones nacionales legislativas 2025, la región metropolitana registrará cielo parcialmente nublado, aunque sin chances de precipitaciones. El mercurio oscilará entre una mínima de 12° C y una máxima de 22° C.