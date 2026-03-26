La Ciudad de Buenos Aires avanza con un proyecto de IA. (Foto: Pixabay).

La Ciudad de Buenos Aires creará el primer distrito de inteligencia artificial en el microcentro. De esta manera, busca consolidarse como la capital regional de la innovación y el desarrollo tecnológico. La iniciativa, presentada en la Legislatura porteña, impulsará un ecosistema entre empresas, universidades y el sector público para liderar la revolución digital y atraer inversiones estratégicas.

El objetivo es potenciar la competitividad de Buenos Aires en la economía del futuro. El nuevo distrito IA establece un régimen de promoción económica para fomentar la radicación de empresas que desarrollen aplicaciones vinculadas con la IA, la ciencia de datos, la automatización, el procesamiento de lenguaje natural y la robótica, entre otras.

Las empresas que se establezcan en las avenidas Belgrano, Paseo Colón/Leandro N. Alem, 9 de Julio y Santa Fe tendrán incentivos fiscales, financieros y facilidades regulatorias para desarrollarse y crecer.

“Vamos a liderar el desarrollo tecnológico en la región. Es un desafío en el que venimos trabajando desde hace tiempo”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, junto al ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi, y a Augusto Ardiles, subsecretario de Inversiones.

Cómo será el nuevo distrito IA

Macri precisó que consolidarán un "ecosistema de innovación donde todos los actores estén integrados: startups, universidades, centros de investigación, emprendedores y sector público. Todos en un mismo lugar, trabajando en red y potenciándose entre sí”.

El jefe de gobierno porteño también compartió detalles del proyecto con representantes de empresas líderes del sector tecnológico, como Meta, Siemens, Microsoft, Oracle, Globant, Amazon Web Services, CESSI, IBM, Lonq & The Quantum, Rocking Data/Apgreid, Altura Ventures, Salesforce, SAIA, Poincenot e IPLAN.

“Donde había oficinas vacías, ahora habrá laboratorios y espacios de coworking. Vamos a revitalizar y reconvertir el microcentro. Desde allí se van a escalar los proyectos que marcarán las próximas décadas. Queremos que la zona céntrica sea un laboratorio vivo donde puedan testear sus desarrollos en la calle, con gente y en condiciones reales”, detalló.

La Ciudad ofrecerá un paquete integral de beneficios como exenciones impositivas (Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos, Impuesto Inmobiliario y Derechos de Obra), apoyo financiero con tasas especiales al 8,5% para quienes compren a través del Banco Ciudad y la creación de un “sandbox regulatorio” (entorno virtual aislado y seguro dentro de un sistema informático) para el testeo de nuevas tecnologías.

Para qué se usará el distrito IA en CABA

El distrito IA estará destinado a compañías que realicen actividades vinculadas al:

Desarrollo,

Investigación,

Implementación especializada y

Comercialización de tecnologías de la IA

Al proyecto también podrán incorporarse universidades, escuelas técnicas, centros de investigación y desarrollo, y organismos científicos-tecnológicos. La iniciativa se da en un contexto en el que seis de cada diez argentinos usan herramientas de inteligencia artificial en su vida cotidiana y siete de cada diez usuarios destacan sus beneficios, aunque menos del 20% de las empresas capacita a sus trabajadores en IA.

"Queremos consolidar un ecosistema que articule empresas, talento y conocimiento, atraiga inversiones y genere empleo calificado. Al mismo tiempo, impulsamos la transformación productiva y la revitalización del microcentro”, explicó el ministro Lombardi.

Líneas de crédito

A través del Banco Ciudad, se pusieron en marcha líneas de crédito con condiciones preferenciales destinadas a la compra, refacción y reconversión de inmuebles. Esto permite financiar hasta el 75% del valor de la propiedad, con plazos de hasta 20 años y tasas diferenciales.

La entidad bancaria también ofrece líneas específicas para pymes y comercios con el fin de "fortalecer" el entramado económico y promover la radicación de nuevas actividades.