La cigüeña más grande de América se encuentra en Argentina: cómo es el Jabirú

Más imponente que una cigüeña, el jabirú es una de las aves más grandes de Latinoamérica. La especie habita el norte de Argentina y no solo llama la atención por su tamaño y pico, sino por su majestuoso color que la vuelve inconfundible.

Así es el jabirú: una de las aves más grandes del país

Conocida científicamente como Jabiru mycteria, la especie puede superar los 1.60 metros de altura y alcanzar una envergadura de hasta 2.6 metros, ya que en el momento que abre sus alas se vuelve imponente. De todas formas, pesa solo 8 kilos.

El jabirú tiene la cabeza negra, el cuello rojo y suele poseer un plumaje blanco. Una de sus grandes cualidades es su pico: negro y ancho, puede alcanzar los 30 centímetros y le permite capturar presas como anfibios, reptiles y hasta pequeños mamíferos. Los machos son más grandes que las hembras y poseen un pico todavía más largo y recto.

A pesar de su gran tamaño, suele desplazarse de manera lenta y tranquila, tanto en los humedales como en el aire. Sin embargo, su gran tamaño la obliga a dar algunos saltos antes de comenzar a volar y, mientras se encuentran en el aire, mantienen el cuello extendido y generan equilibrio con la piel suelta de su garganta. Cada 5 u 8 batidos de sus alas suelen planear breves periodos y volver a batirlas de manera ralentizada.

La especie no es migratoria y suele vivir entre 30 y 40 años. Además de encontrarse en Argentina, es un ejemplar característico de otros países como Bolivia, Brasil, Paraguay y en Ecuador, Perú, Guyana, Guayana Francesa, Venezuela y Surinam, países que conforman la selva amazónica.

¿Por qué se dice que el Jabirú cambia de color?

Además de sus majestuosos colores y tamaño imponente, el Jabirú puede "cambiar de color" debido a que no posee plumas en todas las partes del cuerpo. Mientras la piel de la cabeza y el cuello es negra sin plumas, tiene una franja de piel de 75 milímetros alrededor de la parte inferior del cuello que cambia de color según su humor.

Según Animal Diversity Web (ADW), la franja se vuelve rosa intenso cuando el ave está tranquila, pero si está irritado, se convierte en un rojo intenso, casi escarlata.