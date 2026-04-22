El dinosaurio que no se extinguió: cómo es el pájaro de la prehistoria que come cocodrilos (Foto: Jenman African Safaris)

En el mundo existe una especie de millones de años y que llama la atención por su aspecto prehistórico: el picozapato. Se trata de un pájaro originario de África tropical que habita en los pantanos de Uganda, Etiopía, Sudán y Zambia y se encuentra dentro del grupo de animales vulnerables.

Así es el picozapato: el pájaro que cautiva por su apariencia

Conocido científicamente como Balaeniceps rex, el picozapato se impone como una de las aves más llamativas y atemorizantes del mundo: puede llegar a medir entre 110 y 140 cm de alto y tiene una envergadura que abarca hasta 260 cm. Cuentan con ojos amarillos, plumas grises, panza blanca y una pequeña cresta de plumas en la nuca. También, poseen patas largas y flacas, con pies grandes claves para transitar zonas pantanosas.

El picozapato recibe su nombre por su llamativo pico de 30 centímetros (Foto: Tim Flach)

Su nombre se lo da el aspecto de su pico, ya que es similar a un zueco holandés. En concreto, su pico mide 30 centímetros de largo y 12 de ancho, es color canela con manchas marrones, tiene los bordes afilados y termina en forma de gancho. Su dimensión y forma le permiten atrapar presas grandes como peces, tilapias, anguilas, serpientes y hasta cocodrilos bebés.

Si bien parecen más cazadores que depredadores de emboscada, estos ejemplares tienen la habilidad de permanecer quietos mucho tiempo, por lo que suelen esperar a que sus presas se relajen o distraigan. Así, tras largos periodos de quietud, se mueven velozmente con precisión y aplastan a la presa con su pico para comerlos.

Los picozapatos suelen moverse en solitario y hasta su forma de reproducción es particular. Son aves monógamas que forman parejas estables durante la época de aparamiento para construir nidos grandes. Estos suelen encontrarse en zonas alejadas en el agua o en vegetación flotante y pueden alcanzar hasta dos metros y medio de ancho. Una hembra pone entre uno y tres huevos, pero generalmente solo una de las crías logra sobrevivir.

Una especie de millones de años en estado vulnerable

De acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, solo quedan entre 3.300 y 5.300 ejemplares adultos de picozapato en el mundo. Al estar disminuyendo, se considera una población vulnerable.

Aunque el picozapato parece un "dinosaurio viviente" y muchos lo llaman así, la evidencia fósil sugiere que sus ancestros directos divergieron de otras aves (como los pelícanos) hace unos 30 a 35 millones de años, durante la época del Oligoceno.

El picozapato puede vivir hasta 35 años en estado salvaje y 50 en cautiverio (Foto: Wikipedia)

El Balaeniceps rex, tal como se lo conoce actualmente, cuenta con registros fósiles más claros que aparecen hace aproximadamente 7 millones de años (finales del Mioceno). Incluso, los restos señalan que habita en áreas más extensas que las zonas de África donde se encuentra hoy.