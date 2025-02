Detuvieron a una mujer por el incendio en Estancia Amancay: cumplirá 60 días de prisión preventiva

Luego de que la Policía de Chubut, en conjunto con la Policía Federal, realizara 12 allanamientos simultáneos en Esquel, Trevelin, El Maitén y Corcovado, una mujer fue detenida y recibirá prisión preventiva por 60 días por el incendio de maquinaria y camiones en Estancia Amancay ocurrido el pasado 18 de enero. Además, los agentes incautaron dos armas de fuego y bidones con líquido inflamable. Tal como su par rionegrino, el gobernador de esa provincia, Ignacio Torres, insistió en que los incendios fueron intencionales y habló de un "atentado".

De esta manera, el juez de Esquel, Jorge Criado, dispuso la detención de Victoria Dolores Núñez Fernández (34), quien cumplirá la condena en un calabozo de la Comisaría 1ª de Esquel, destinado a la detención de mujeres, a menos que la Defensa requiera el traslado al centro penitenciario para mujeres, en Trelew. Horas después, Torres apuntó contra la comunidad mapuche y relacionó los nuevos focos con los recientes operativos que se hicieron en la provincia. "Después del desalojo empezó el incendio de Epuyén", subrayó y aclaró: "Acá no hay grandes terratenientes".

La fiscal María Bottini y los procuradores de Fiscalía, Cecilia Bagnato e Ismael Cerda, expusieron en audiencia el hecho que se investiga y los elementos reunidos hasta el momento en la investigación. En la audiencia de este miércoles, Bottini dijo tener indicios que la señalan como partícipe junto con a otras personas. Las pericias indican que el ataque se produjo en forma simultánea por al menos tres personas, a varios vehículos estacionados en dos sectores separados por 100 metros.

En total, fueron afectados nueve vehículos, entre ellos un motorhome Mercedes Benz, dos camiones con cajas volcadoras, retroexcavadoras y otros equipos. Las autoridades confirmaron que los daños fueron causados mediante el uso de elementos ígneos de fabricación casera, como bombas molotov. Además, el fuego provocó la destrucción de tanques de agua anti-incendio y maquinaria de gran valor, lo que representó un peligro considerable para las instalaciones y los empleados cercanos.

Según el parte de Fiscalía, el grupo fue a la estancia en una Renault Kangoo blanca, con porta equipaje negro en la parte superior. Estacionaron a la vera de la ruta 71, dejando las luces encendidas, a unos 300 metros de los galpones de la estancia. El fuego provocó “la destrucción total de estos bienes que se encontraban a escasos metros de los demás galpones, con pérdidas económicas importantes, poniendo en peligro los demás bienes existentes en el predio, maquinaria, galpones, viviendas, el medio ambiente y la vida de dos empleados que se encontraban durmiendo en cercanías del lugar del siniestro y despertaron con la explosión”, expuso Bagnato.

Por su parte, la defensora pública, Valeria Ponce, dijo que "no hay elementos" para sostener que Núñez haya sido autora del hecho y aseguró que su vehículo no estaba en el lugar el día y a la hora del hecho y que demostrará dónde y con quién se encontraba la imputada. A su vez, señaló que ese vehículo estaba puesto al servicio de la comunidad en la que ella vive y que lo utilizaban otras personas. En tanto, pidió que en última instancia sea un arresto domiciliario y ofreció una vivienda particular en Esquel, pero la Fiscalía se opuso tras vincularla con la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

El juez Criado coincidió con la Fiscalía en que la imputada no tiene arraigo firme en la zona y que hay probabilidad de fuga en caso de permanecer en libertad. Asimismo, indicó que no podría considerarse el domicilio ofrecido por pertenecer a una mujer vinculada con una de las personas a las que se le realizó un allanamiento el día anterior, secuestrándose elementos de valor para la investigación.

La investigación continúa bajo el régimen de "caso complejo", con nuevas diligencias en curso y la Fiscalía comprometida a realizar las investigaciones con celeridad, a pesar de la cantidad de pruebas que deben ser peritadas.

Mapuches apuntan contra el gobernador Torres: “Actitud libertaria”

En relación con el ataque a la estancia Amancay, desde la Facción Autónoma de Liberación Mapuche Puelwillimapu expresaron en un comunicado: “Sin desconocer nuestra matriz político-filosófica y militar, partiendo de los principios que levantó la RAM en puelmapu que más que una orgánica de corte occidental es un pensamiento y actitud libertaria ancestral frente al winka invasor, somos una unidad de combate paralela que en el mismo camino se plantea independiente en lo táctico pero en la misma línea política”.

Luego de que el gobernador, Ignacio Torres, apuntara contra los “falsos mapuches” por los recientes incendios en Epuyén, la facción de la RAM se desligó del origen de las llamas en diversos puntos: “Solo atacamos infraestructura, maquinaria e intereses materiales del enemigo winka burgués, no naturaleza ni a nuestra gente, ni siquiera winka pobres, aunque sean fachos. Nos oponemos completamente al sistema económico extractivista neoliberal que recurre a la mano invisible del Estado para permitir el avance de empresas multinacionales”.

En relación con los diversos allanamientos realizados este martes, desde la Red Enfoques de medios comunitarios, alternativos y populares de la Patagonia repudiaron la persecución de “personas que nada tienen que ver” con los incendios. Según advirtieron, este martes se enteraron de “un nuevo operativo conjunto en múltiples lugares de la cordillera de Chubut, donde allanaron a comunidades mapuche-tehuelche, viviendas de vecinos y a la Radio Petü Mogeleiñ de la localidad de El Maitén”.