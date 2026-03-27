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CHIKUNGUNYA

Advierten por un nuevo brote de fiebre chikungunya en Buenos Aires

El Ministerio de Salud bonaerense emitió una advertencia epidemiológica tras detectar en Ingeniero Budge a una persona infectada sin antecedentes de viaje y a otras diez personas presentan síntomas compatibles. El virus lo transmite el mosquito Aedes aegypti, el mismo vector del dengue. 

27 de marzo, 2026 | 12.49

La detección de un contagio dentro del territorio bonaerense encendió las alarmas sanitarias en Lomas de Zamora. Las autoridades confirmaron que una mujer residente en Ingeniero Budge contrajo el virus sin haber salido del país, lo que derivó en la activación de los protocolos para evitar la propagación. Su caso, que comenzó con síntomas a principios de marzo, fue el primero en registrarse sin antecedentes de viaje en la zona.

A partir de ese caso, el municipio realizó un bloqueo de foco en la zona del domicilio de la infectada y detectó otras diez personas con síntomas compatibles, quienes también fueron aisladas. Según el parte oficial, todas ellas aseguraron no haber viajado en los últimos días.

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Cómo se transmite y cuáles son los síntomas

El virus de la fiebre chikungunya se transmite a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti, el mismo vector que propaga el dengue. Los síntomas principales son:

  • Fiebre mayor a 38,5 grados

  • Artralgias intensas (dolores en las articulaciones), habitualmente incapacitantes

  • Posible artritis acompañada de dolor severo

La principal diferencia con el dengue es que el chikungunya provoca dolores articulares más intensos y localizados, mientras que el dengue afecta más a músculos y huesos. Además, para el dengue ya existe una vacuna gratuita, mientras que para el chikungunya la principal herramienta sigue siendo la prevención.

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El contexto regional y los números oficiales

La notificación se da en un contexto de aumento de casos de fiebre chikungunya en países de la región, especialmente Brasil y Bolivia. En Argentina, ya se habían registrado casos sin antecedente de viaje en las provincias de Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

Desde julio de 2025 hasta el 14 de marzo de 2026, se notificaron en la provincia 96 casos compatibles con chikungunya, de los cuales:

  • 5 fueron confirmados

  • 2 probables

  • 69 con laboratorio negativo

  • 20 sospechosos

De los confirmados, 4 corresponden a casos importados (con viaje a Bolivia y Cuba) con residencia en Bahía Blanca, La Plata y Lomas de Zamora. El quinto es el caso autóctono detectado en Ingeniero Budge.

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Medidas de prevención y control

Ante el brote, las autoridades sanitarias piden reforzar las acciones para evitar la proliferación del mosquito transmisor. Las recomendaciones incluyen:

  • Eliminar recipientes en desuso que puedan acumular agua (latas, botellas, neumáticos).

  • Tapar aquellos recipientes útiles que no puedan descartarse.

  • Usar ropa clara y de mangas largas.

  • Aplicar repelentes con DEET (al 25% protege hasta 6 horas) y renovar su uso según las indicaciones del envase.

  • Colocar mosquiteros en puertas y ventanas, y cubrir cunas y cochecitos con tul.

  • Utilizar repelentes ambientales como espirales o tabletas.

Además, se recomienda a la población estar atenta a los síntomas y, ante fiebre acompañada de dolores articulares intensos, consultar al centro de salud más cercano y evitar la automedicación.

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