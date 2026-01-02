2026, el año en que se definirá qué pasó con Loan

Pocas horas después de los festejos de Año Nuevo, los movimientos en la Justicia de Corrientes empezaron lentamente en busca de analizar las últimas pericias y declaraciones testimoniales en torno a la causa que investiga la desaparición de Loan Danilo Peña, el pequeño que desapareció el 13 de junio de 2024 cuando tenía 5 años y había pasado el almuerzo en la casa de su abuela Catalina en el Paraje El Algarrobal a pocos kilómetros de la ciudad correntina de 9 de Julio. Esas pericias tienen que ver con la elaboración de los informes de los rastrillajes de cuatro lagunas en los alrededores de la casa de campo de dos de los imputados, el matrimonio de Carlos Pérez y Victoria Caillava, y de la declaración de la nuera de la ex funcionaria, María Regina Escobar.

Con estos informes sumados a las miles de fojas que tiene la causa, desde el 27 de febrero se espera que se lleve adelante las audiencias preliminares que estableció la Justicia para acordar cómo será el juicio y plantear cuáles serán las pruebas sobre las cuales versará el debate y quienes declararán como testigos. Además, se escucharán las oposiciones y pedidos de las defensas que podrían incluir beneficios o cambios de lugar de detención de los imputados que están presos en distintos penales federales. Asimismo, se espera que se llegue a un acuerdo sobre cómo, dónde y cuándo se llevará adelante el juicio oral y si los imputados estarán presentes en la sala o habrá alguno conectado vía remota. Por último, la Justicia deberá establecer los plazos de duración del juicio y evaluar dónde se llevará a cabo, ya que por la cantidad de personas afectadas y el interés que presenta a nivel nacional, se espera que concurra gran cantidad de medios para la cobertura del juicio, cuestión que también se debatirá acerca de la posibilidad de que sea directamente transmitido por canales oficiales. Como corolario, deberán establecerse además quienes integrarán el Tribunal Oral, ya que deberán sortearse dos jueces, uno que reemplazará a un Juez recientemente jubilado y otro que será el suplente.

Mientras se avanza con el proceso, la expectativa se mantiene en cuanto a la posibilidad de que uno de los siete principales imputados rompa el pacto de silencio y, en busca de mejoras a su condición futura, de detalles de qué pasó esa tarde. Esta esperanza se mantiene luego del fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que anuló la decisión de la Justicia Federal de Corrientes que ponía fin a la búsqueda del pequeño. Así, el Tribunal Superior avaló el pedido de los abogados de José Peña y María Noguera, padres del pequeño, y de la Jueza Cristina Pozzer Penzo que aseguraron que se trata de “un delito permanente” ya que “la retención u ocultamiento de Loan permanecen hasta hoy”. Así fue que los jueces Gemignani, Mahiques y Barroetaveña destacaron que la Cámara de Apelaciones imponía “de manera irrazonable un plazo exiguo para la investigación que se contrapone con los propios fines del proceso penal”

Frente al Tribunal estarán los siete imputados principales en el expediente, Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Daniel Oscar "Fierrito" Ramírez y el ex comisario Walter Adrián Maciel llegarán con prisión preventiva y alojados en distintos pabellones del país; mientras que Mónica Millapi, esposa de Ramírez, llegará a juicio con prisión domiciliaria. Además, otras diez personas se enfrentarán al Tribunal. Son aquellos que llegaron a la región en los días posteriores a la desaparición haciéndose pasar por enviados de la Fundación Lucio Dupuy. Todos están acusados entre otros delitos de haber intentado desviar la investigación e influir sobre testigos clave del caso. Entre los imputados se encuentra, Nicolás Gabriel "El Americano" Soria, que se hizo pasar por integrante de Interpol y la agencia de inteligencia de los Estados Unidos, Alan Cañete, que fingió ser abogado, el psicólogo Federico Colombo, los abogados Elizabeth Cutaia y Delfina Taborda, más Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Juni y Leonardo Rubio, oficial primero de la Policía de la Ciudad, que estaba delincuencia y se sumó al grupo de “asesores” en Goya.

Frente a los desafíos de este nuevo año y la llegada de expediente a juicio oral, el abogado querellante Alejandro Vecchi destacó que la Justicia se organizó y aseguró que “Casación ordena desde arriba el expediente; el Tribunal Oral impide desde abajo que el juicio se paralice”, al tiempo que explicó que la causa principal tramita bajo la carátula “sustracción de menores de 10 años (art. 146 del Código Penal)”, un delito de extrema gravedad y de carácter permanente, cuyos efectos se prolongan mientras no se conozca el paradero de la víctima. Al mismo tiempo, el letrado destacó: “Durante meses, el expediente quedó atrapado en una discusión artificial: si era posible avanzar hacia el juicio mientras la búsqueda del niño seguía abierta. Casación y el Tribunal Oral respondieron lo mismo: sí, no solo es posible, es obligatorio”.

Ahora, aunque corra la Feria Judicial, la Justicia parece no detenerse y encamina el expediente con destino a la audiencia preliminar que fijará el futuro juicio. Para la familia y la sociedad, las palabras del abogado querellante Alejandro Vecchi son una muestra clara de lo que depararán los próximos meses, “la búsqueda continúa. El juicio también. Y ahora, ya no hay marcha atrás”, aseguró el letrado. Con ese objetivo, otra vez y como ante cada pericia o movimiento judicial, se relanza la esperanza y la necesidad de saber qué pasó, qué hicieron y dónde está Loan.