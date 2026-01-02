China grava los preservativos y los anticonceptivos para estimular la natalidad

FOTO DE ARCHIVO: Un adulto con un bebé camina en una tienda que vende productos para bebés en Shanghái, China

China suprimió a partir del 1 de enero una exención fiscal de ‍tres décadas sobre ⁠los fármacos y dispositivos anticonceptivos, en una nueva medida para estimular una tasa de natalidad en declive.

A partir de ahora, los preservativos y las píldoras anticonceptivas estarán sujetos a un impuesto sobre el valor añadido del 13%, el porcentaje normal para la mayoría de los ‌bienes de consumo.

La medida se ⁠produce en un momento en ⁠que Pekín lucha por impulsar la natalidad en la segunda economía mundial. La población china ‍cayó por tercer año consecutivo en 2024 y los expertos han ⁠advertido de que el ‌descenso continuará.

El año pasado, China eximió del impuesto sobre la renta de las personas físicas las subvenciones para el cuidado de los niños y puso en marcha ‌un subsidio ‌anual, tras una serie de medidas "favorables a la fertilidad" en 2024, como instar a los colegios y universidades a impartir una "educación del amor" para ​presentar el matrimonio, el amor, la fertilidad y la familia bajo una luz positiva.

El mes pasado, en la Conferencia Central de Trabajo Económico, los altos dirigentes volvieron a comprometerse a promover "actitudes positivas hacia el matrimonio y la maternidad" ‍para estabilizar las tasas de natalidad.

Las tasas de natalidad chinas llevan décadas descendiendo como consecuencia de la política del hijo único que China aplicó entre 1980 y 2015, y de ​la rápida urbanización.

El elevado coste del cuidado de los niños y de la educación, así ​como la incertidumbre laboral y la ralentización de la economía, también han disuadido a ⁠muchos jóvenes chinos de casarse y formar una familia.

Con información de Reuters