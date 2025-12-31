Quini 6: resultados del miércoles 31de diciembre y controlar boleta

Quini 6: resultados del miércoles 31 de diciembre.

El sorteo 3.335 del Quini 6 se llevará a cabo este miércoles 31 de diciembre en Argentina en un horario especial: a las 19. El cambio se produjo porque la hora habitual coincide con la celebración de Año Nuevo. El popular juego de azar organizado por la Lotería de Santa Fe tiene millones de pesos en premios y se transmite por la TV Pública. Los números ganadores en todas sus modalidades son publicados en vivo por El Destape.

Además de la modalidad original de Tradicional, se sortearán La Segunda; la Revancha; Siempre Sale y Premio Extra con sus respectivos premios. Para esta edición, el pozo acumulado es de $8.300 millones.

¿Qué números salieron en el Quini 6?

Tradicional : Los números ganadores estarán disponibles después de las 19

: Los números ganadores estarán disponibles después de las 19 La Segunda: Los números ganadores estarán disponibles después de las 19

Los números ganadores estarán disponibles después de las 19 La Revancha: Los números ganadores estarán disponibles después de las 19

Los números ganadores estarán disponibles después de las 19 Siempre Sale: Los números ganadores estarán disponibles después de las 19

Los números ganadores estarán disponibles después de las 19 Premio extra: Los números ganadores estarán disponibles después de las 19

El sorteo de fin de año del Quini 6 tiene un pozo acumulado de $8.300 millones.

Qué días se sortea el Quini 6

Los sorteos se realizan los miércoles y los domingos a las 21.15 en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe, aunque este miércoles se llevará a cabo a las 19. Y el monto del premio depende del pozo que se haya juntado a partir de un porcentaje de la recaudación.

Cuánto cuesta el Quini 6