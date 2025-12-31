El sorteo del Quini 6 cambia de horario por la celebración de Año Nuevo.

atEste miércoles 31 de diciembre, en la víspera de Año Nuevo, la Lotería de Santa Fe realizará una edición especial del sorteo N.º 3335 del Quini 6, adelantando la hora habitual para que se lleve a cabo a las 19:00 en lugar de las 21:15 habituales.

La edición anterior del Quini 6 (sorteo Nº 3334 del 28 de diciembre) quedó con los pozos máximos de las tres principales modalidades (Tradicional, La Segunda y Revancha) vacantes. De igual forma, hubo ganadores con 5 y 4 aciertos, así como afortunados de la modalidad Siempre Sale.

Dónde ver el sorteo del Quini 6 de Año Nuevo en vivo

Ahora, el pozo acumulado estimado del Quini 6 del miércoles 31 escaló a $ 8300 millones y se prevé que las apuestas superen las 1.400.000 en todo el país. Los interesados podrán seguir el sorteo en vivo a través de varios canales, entre ellos Telefe Santa Fe, RTS Medios, Argentina 12, Canal 9 de Paraná y el canal oficial de YouTube de la Lotería de Santa Fe, lo que garantiza una amplia cobertura para quienes quieran vivir la emoción en tiempo real.

De cuánto es el próximo pozo del Quini 6

El pozo total se repartió de la siguiente manera para las cinco modalidades del sorteo del Quini 6:

Tradicional Primer Sorteo: $ 4.150.000.000

La Segunda: $ 1.300.000.000

Revancha: $ 2.420.000.000

Siempre Sale: $ 300.000.000

Extra: $ 130.000.000

Cómo se juega al Quini 6

En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45, participando en las diferentes modalidades disponibles. El Quini 6, que funciona desde 1988, es uno de los juegos de azar más populares en Argentina, con un sistema poceado que reparte premios proporcionales a la recaudación.

Cómo se gana el Quini 6

El funcionamiento es sencillo: durante el sorteo se extraen las bolillas y si un jugador acierta los seis números en cualquiera de las modalidades, gana el premio mayor. También se premian combinaciones con cinco y cuatro aciertos, lo que amplía las chances de obtener algún reconocimiento.

Quini 6: resultados del domingo 28 de diciembre

Los números ganadores del domingo 28 de diciembre fueron: