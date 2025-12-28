EN VIVO
Quini 6

Quini 6: resultados del domingo 28 de diciembre y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.334 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 28 de diciembre de 2025.

28 de diciembre, 2025 | 14.34

El sorteo 3.334 del Quini 6 se llevará a cabo este domingo 28 de diciembre en Argentina. El popular juego de azar organizado por la Lotería de Santa Fe tiene millones de pesos en premios y se transmite por la TV Pública. Los números ganadores en todas sus modalidades son publicados en vivo por El Destape

Además de la modalidad original de Tradicional, se sortearán La Segunda; la Revancha; Siempre Sale y Premio Extra con sus respectivos premios. Para esta edición, el pozo acumulado es de $7.900 millones.

¿Qué números salieron en el Quini 6 anoche?

  • Tradicional: Los resultados estarán disponibles después de las 21.15
  • La Segunda: Los resultados estarán disponibles después de las 21.15
  • La Revancha: Los resultados estarán disponibles después de las 21.15
  • Siempre Sale: Los resultados estarán disponibles después de las 21.15
  • Premio extra: Los resultados estarán disponibles después de las 21.15

Para esta edición, el pozo acumulado del Quini es de $7.900 millones.

Qué días se sortea el Quini 6

Los sorteos se realizan los miércoles y los domingos a las 21.15 en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe, aunque este miércoles se llevará a cabo a las 19. Y el monto del premio depende del pozo que se haya juntado a partir de un porcentaje de la recaudación.

Cuánto cuesta el Quini 6

  • El Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda) tiene un precio de $1250 pesos el ticket.
  • La modalidad Revancha tiene un valor adicional de $625.
  • En el Siempre Sale para participar hay que sumarle $625.
  • Jugada completa: $2.500
