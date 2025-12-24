El sorteo 3.333 del Quini 6 se llevará a cabo este miércoles 24 de diciembre en Argentina en un horario especial por la Nochebuena. El popular juego de azar organizado por la Lotería de Santa Fe tiene millones de pesos en premios y se transmite por la TV Pública. Los números ganadores en todas sus modalidades son publicados en vivo por El Destape.
Además de la modalidad original de Tradicional, se sortearán La Segunda; la Revancha; Siempre Sale y Premio Extra con sus respectivos premios. Para esta edición, el pozo acumulado es de $6.700 millones.
¿Qué números salieron en el Quini 6?
- Tradicional: Los resultados estarán disponibles a partir de las 19
- La Segunda: Los resultados estarán disponibles a partir de las 19
- La Revancha: Los resultados estarán disponibles a partir de las 19
- Siempre Sale: Los resultados estarán disponibles a partir de las 19
- Premio extra: Los resultados estarán disponibles a partir de las 19
Qué días se sortea el Quini 6
Los sorteos se realizan los miércoles y los domingos a las 21.15 en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe, aunque este miércoles se llevará a cabo a las 19. Y el monto del premio depende del pozo que se haya juntado a partir de un porcentaje de la recaudación.
MÁS INFO
Cuánto cuesta el Quini 6
- El Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda) tiene un precio de $1250 pesos el ticket.
- La modalidad Revancha tiene un valor adicional de $625.
- En el Siempre Sale para participar hay que sumarle $625.
- Jugada completa: $2.500