Quini 6: resultados del miércoles 24 de diciembre.

El sorteo 3.333 del Quini 6 se llevará a cabo este miércoles 24 de diciembre en Argentina en un horario especial por la Nochebuena. El popular juego de azar organizado por la Lotería de Santa Fe tiene millones de pesos en premios y se transmite por la TV Pública. Los números ganadores en todas sus modalidades son publicados en vivo por El Destape.

Además de la modalidad original de Tradicional, se sortearán La Segunda; la Revancha; Siempre Sale y Premio Extra con sus respectivos premios. Para esta edición, el pozo acumulado es de $6.700 millones.

¿Qué números salieron en el Quini 6?

Tradicional

Qué días se sortea el Quini 6

Los sorteos se realizan los miércoles y los domingos a las 21.15 en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe, aunque este miércoles se llevará a cabo a las 19. Y el monto del premio depende del pozo que se haya juntado a partir de un porcentaje de la recaudación.

Cuánto cuesta el Quini 6